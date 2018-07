Cuneo in controtendenza rispetto al resto del Piemonte, non si registra spaccio di droghe sintetiche

In totale sono state denunciate 2.095 persone. Il 98 per cento di loro sono state denunciate per spaccio, il restante 2 per cento per associazione finalizzata al traffico. La provincia di Torino è quella in cui ci sono state più denunce, il 60 per cento del totale.

In provincia di Cuneo su 140 persone denunciate 54 sono straniere, in linea con la media regionale del 38 per cento. La provincia di Cuneo è la terza delle province piemontesi con meno denunce dopo Verbania e Vercelli. In provincia di Cuneo sono stati sequestrati complessivamente 15 kg e 61 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina: Per quanto riguarda l'attività di polizia sono stati sequestrati un chilo e 140 grammi di stupefacenti tra marijuana hashish e cocaina.