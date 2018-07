La tendenza dei divani del 2018, ovvero stile e comodità

Il divano è l’elemento che fin da subito, entrando in un ambiente, rende l’idea della personalità della casa che poi, ovviamente, è la personalità di chi la abita.

Gli imbottiti sono quindi dei veri e propri protagonisti dei living nelle case, e sono stati anche i protagonisti delle ultime fiere di settore europee. Proprio grazie alle novità avvistate alle fiere di settore Colonia, Parigi, Stoccolma e Milano di inizio anno, vi diamo oggi una panoramica delle tendenze divani per il 2018, con riferimento allo stile, ai materiali ed ai colori più attuali oggi.

Le forme: avvolgenti

Le ultime proposte uniscono stile e comodità grazie a forme sinuose ed avvolgenti. L’ispirazione arriva dal passato, dagli anni Settanta e Ottanta, rivisitati in chiave contemporanea.

Naturalmente per gli amanti delle linee essenziali restano contemporanee le linee squadrate e “asciutte”.

Le strutture di base vanno dalle strutture metalliche sottili oppure con appoggi a terra voluminosi.







Colori: tonalità calde

Alle forme avvolgenti si abbinano le tonalità calde, da quelle del terracotta e del caramello, e come colori accesi come il viola e il rosso.

Materiale di tendenza: Il velluto

Il velluto viene riconfermato come materiale preferito per i divani anche tra le proposte presentate nelle ultime fiere di settore. Morbido e sontuoso, è il tessuto del momento per gli imbottiti, sia in nuance calde come il citato sopra caramello e il terracotta, ma anche in colori pieni e decisi oppure in tinte neutre. E per chi ama cambiare spesso colori ci sono i completamente rivestibili in tessuto o microfibra, e volendo li si può andare a vedere qui.

I componibili: per case e spazi piccoli

Anche i divani si adattano ai cambiamenti della vita quotidiana e a spazi sempre più ridotti.

Le persone oggi cercano arredi compatti e allo stesso tempo flessibili, per abitazioni di piccole dimensioni e nuove generazioni sempre in movimento.

Una delle ultime tendenze sono quindi i divani compatti o i componibili, da assemblare come si desidera in base agli spazi e alle diverse funzioni. Il divano non è quindi solo più un arredo dove sedersi, ma può diventare ad esempio anche spazio dove lavorare al computer o sdraiarsi.

Novità: il Daybed

Se da un lato la tendenza del momento guarda a forme comode ed avvolgenti, dall’altro l’ispirazione arriva dal daybed, il cosiddetto “letto da giorno”. Non un divano, non un letto, non una chaise longue, il daybed è un elemento di arredo molto diffuso nelle case Scandinave che è diventato ispirazione anche per molte delle ultime collezioni italiane di imbottiti.

Il Daybed prima ancora si ispira al triclinio romano, dove ci si sdraiava, si mangiava, si conversava o semplicemente si oziava.

Interessante per il vostro nuovo divano potrebbe essere la promozione della DoimoSalotti che potete visionare qui, e poi andare a dare un occhiata ai divani di persona nello show room di Ponzalino Arredamenti di Saluzzo.

Se invece il desiderio va verso un prodotto più artigianale di esclusiva fattura italiana ecco che qui troverete un bel brand che realizza divani con materiali di qualità e che potrete ammirare presso nello show-room di Blengino Arredamenti a Rifreddo di Saluzzo.