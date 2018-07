L'effetto cemento casserato: dove la pittura e la materia diventano arte

Desideri cambiare aspetto alla tua abitazione? Il colore in una casa è indispensabile ma se lo misceli alla materia diventa speciale. Ecco alcuni consigli per ricreare sulle pareti dei tuoi ambienti l'effetto del cemento casserato. Però ci teniamo a precisare che non si tratta di un'applicazione fai da te ma di un vero e proprio intervento da parte di un esperto. Per ottenere un vero aspetto minimalista, elegante e raffinato dovrai assolutamente affidarti ad un imbianchino di fiducia. Ma cosa si intende per effetto casserato? Il casserato è una vecchia tecnica costruttiva che prevedeva la realizzazione di un muro in cemento con l'utilizzo di tavole in legno che avevano una larghezza non superiore ai 15 cm. Il cemento una volta asciugato aveva sulla superficie la classica venatura del legno naturale, impressa dalle tavole stesse. Oggi è possibile ricreare questa finitura con dei prodotti materici che si trovano comunemente in commercio. Questo tipo di intervento prevede la scelta di tonalità di colore adeguate al tipo di arredamento, da poter miscelare a un prodotto materico. La base del rivestimento minerale è composta da polveri speciali e grassello di calce da miscelare con una pittura dalle tonalità che possano spaziare dal bianco al grigio fino ad arrivare al nero. Tutti gli elementi dovranno conferire al composto traspirabilità e resistenza alle muffe. Una volta decisa la tonalità e la corposità della finitura potrai finalmente ottenere una miscela che ricrei il vero effetto cemento casserato. Il tuo imbianchino inizierà a stendere una prima mano del composto, creando il senso orizzontale del cassero, con l'aiuto di un frattone, possibilmente in acciaio inox. Sarà sua cura formare uno spessore che sia omogeneo su tutta la superficie trattata. La finalità di questa finitura è quella di conferire alle pareti un aspetto decorativo speciale, ma al tempo stesso resistente all'acqua e con ottime capacità di traspirabilità. I tuoi ambienti diventeranno sicuramente unici, grazie al carattere moderno conferito da questa miscela. Verranno ricreate delle vere e proprie venature tipiche del legno come se fossero impresse dai casseri, che doneranno alla superficie una finitura che potrà essere, a seconda dell'intervento, liscia o grezza. Questo genere di trattamento si adatta ad ambienti in cui si voglia ricreare atmosfere minimaliste o industriali. Infatti l'effetto casserato lasciato a vista, evoca ambienti d'ispirazione industriale dal design esclusivo. La superficie più idonea sarà sicuramente quella delle pareti di un grande salone, ma la finitura si potrà realizzare anche in ambienti come il bagno, la camera da letto o addirittura la cucina. L'effetto cemento casserato può essere abbinato anche ad altri materiali più caldi, come ad esempio, rivestimenti in legno naturale, creando un piacevole contrasto. Se desideri trasformare i tuoi ambienti dando loro un aspetto moderno e minimalista, l'effetto cemento casserato rappresenta una delle soluzioni più esclusive e di tendenza.