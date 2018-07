Hai un dentista vecchio stampo? Ecco perché è meglio cambiarlo

Il dentista è una figura che riveste un ruolo importantissimo per la salute della nostra bocca e se da bambini può essere utile specialmente per fare fronte a piccoli problemi come carie o gengiviti, ma adulti diventa sempre più fondamentale. Con il passare del tempo i nostri denti tendono ad invecchiare, proprio come fa il resto del nostro corpo. In alcuni casi ingialliscono, in altri compaiono delle vere e proprie patologie serie come ad esempio la parodontite, che può portare anche alla caduta di tutti i denti. Avere una figura di riferimento seria ed affidabile è quindi indispensabile, perché se compaiono problemi gravi bisogna affrontarli in modo tempestivo e soprattutto professionale.

Generalmente, quando si trova un dentista di fiducia è difficile cambiarlo. Si tratta di un figura di riferimento, con la quale instauriamo un certo tipo di rapporto e l'idea di dover ricominciare tutto daccapo con un nuovo professionista è spesso poco allettante. Purtroppo però, così facendo, moltissime persone si ritrovano “incastrate” e al giorno d'oggi sono tantissimi i dentisti vecchio stampo che non si aggiornano da diversi anni ma che continuano ad operare.

Le nuove tecniche ed i nuovi strumenti

Personalmente, ho sempre avuto un ottimo dentista. Mi sono sempre fidato di lui e non ho mai messo in dubbio la sua professionalità, anche perché agli inizi della sua carriera era uno dei migliori che si potessero trovare nella zona di Milano. Così, senza farmi troppe domande, mi sono sempre affidato alle sue cure, convinto che fossero le migliori che potessi avere.

Quando però il mio dentista di fiducia è andato in pensione ho capito che per moltissimi anni mi ero fidato della persona sbagliata. Non perché fosse poco serio o poco onesto, ma perché sono entrato in contatto con dei professionisti completamente diversi. Ho conosciuto il dentista Studio Virzì e tutta la sua equipe e mi sono accorto che le tecniche e gli strumenti che utilizzava il mio vecchio odontoiatra erano assolutamente superati! Era un professionista vecchio stampo, che non si era mai preoccupato di aggiornarsi e di rimanere al passo con i tempi e questo, con il senno di poi, devo ammettere che è stato un gravissimo errore.

Per questo motivo il mio consiglio è quello di ragionare bene: il dentista è un esperto che deve garantirci sempre il massimo. Lo paghiamo a caro prezzo anche per questo e non possiamo accettare che rimanga ancorato ad idee, tecniche e metodi che ormai sono superati da decenni! L'aggiornamento è fondamentale perché questo è un settore in continua crescita ed evoluzione: ogni anno vengono scoperti nuovi materiali e nuove strumentazioni all'avanguardia.

Da quando sono entrato in contatto con il nuovo studio dentistico che mi era stato consigliato devo dire che mi si è aperto letteralmente un mondo nuovo. Molti dei problemi che avevo hanno trovato finalmente una soluzione meno dispendiosa ed esteticamente migliore. Ho inoltre capito che esiste sempre un rimedio, sia per quanto riguarda la salute della bocca che per quanto riguarda l'estetica. Ecco perché vale sempre la pena cambiare dentista, se questo è ancorato ad idee e metodi del passato.