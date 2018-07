A Montaldo Mondovì Via Vallechiara è tornata al suo splendore

Ultimati i lavori di asfaltatura e sistemazione della piazzetta dei Gariè, Via Vallechiara, la strada che da S. Anna Collarea raggiunge la località Gariè fino alla piazzetta della Cappella Madonna delle Grazie ci invita ad una piacevole scoperta nel territorio di Montaldo magari proprio in occasione della festa di S. Anna, quest’anno il 28 e 29 luglio organizzata dalla locale ProLoco sempre molto attiva per la ricchezza di proposte . Non una semplice stradina che collega poche case ahimè ora con pochi abitanti come in quasi tutte le borgate, ma il nome la dice lunga: anche se non è quello originale è sicuramente stato scelto ispirato da sensazioni positive e infatti invoglia ad una bella passeggiata che non si limita alla parte asfaltata dei Gariè ma prosegue su strada pianeggiante fino a Case Bertola, i Vernagli e oltre Lasciato l’abitato di S. Anna subito dopo la chiesa parrocchiale la stradina costeggia l’ex “Baretto” storico ritrovo di giovani in villeggiatura, ora chiuso ma che conserva ancora un campo da bocce all’ombra di un pergolato: immagini d’altri tempi.... Più avanti parte la stradina per la località Bala di cui si è parlato molte volte, completamente restaurata e abitata da famiglie olandesi: anche questo un mondo che cambia. Proseguendo la strada si restringe nella borgata dei Volpi, con il suo pilone votivo curato da famiglie storiche che qui vivono da sempre, immagine scelta quest’anno per le tessere della Proloco a dimostrazione dell’attaccamento degli abitanti per i loro piccoli tesori, così come la fontana nella borgata dei Cecchi restaurata dal Consorzio Acquedotto Rurale di S. Anna, ”fontana di rustico amore”...direbbe Pasolini. Ancora un altro pilone nella borgata Cecchi e poi la strada si inoltra nei boschi e i rumori della provinciale ci ricordano che siamo in direzione San Giacomo, ma sono lontani e siamo immersi nella natura. Qui la strada si apre e possiamo scegliere: in basso raggiungeremo i Cavalot e i Gariè, potremo sostare e dissetarci davanti alla cappella oppure scegliere la strada in leggera salita vicino ad una cabina dell’Enel rivestita in pietra e inoltrarci sulla Tora, bellissima ,delimitata da siepi di sempreverde e prati (”cammino sulla strada della Tora e sento in bocca l’odore dei narcisi ....so che ci siete vi ho trovato ogni anno” dicono i versi di una poesia....) e arrivo alla Casera dove la strada si ricongiunge a quella comunale asfaltata per poi proseguire verso le Prucche Sottane una borgata con case restaurate, oltrepassare il rio che arriva da san Giacomo, la Rocca d’ Fornass e arrivare nel Ravè da cui si scorge il campanile di San Giacomo e scopriamo che abbiamo fatto una bel pezzo di strada: un’altra fontana, un altro rio purtroppo maleodorante in estate quando aumenta l’utenza dei villeggianti, problema segnalato ma non ancora risolto. Ci rincuorano ancora una volta i lavori di pulizia, di sistemazione operati dai proprietari, dalla famiglia dei residenti, i Valsecchi, e dall’amministrazione comunale in seguito all’ultima alluvione. Ci sorprende dopo tanta strada trovare un borgo restaurato, Case Bertola che la famiglia Valsecchi da anni cura, ampliandola e arricchendola continuamente di nuove strutture con camere ,agriturismo, campo addestramento per i cavalli ,fattoria didattica, forno funzionante da come si può capire dal profumo di focaccia che ci avvolge. Di qui non ci si muoverebbe più, così come hanno fatto loro da...anni, superando ogni genere di difficoltà sfidando i tempi, facendo un percorso inverso, cioè insediarsi in un borgo da cui tutti gli abitanti erano andati via. Il ritorno sarà piacevole, per la stessa strada o a valle per un percorso alternativo ma che permetterà ancora una volta di raggiungere i Gariè e ritornare ,oppure proseguire nei boschi per i Vernagli, su strada segnalata con un percorso un po' più lungo ma piacevole soprattutto perché anche qui ci accoglierà la meraviglia della Maddalena ,con il suo rifugio gestito dalla famiglia Bertolino, un’altra chiesetta in pietra ,in festa il 21 e il 22 luglio, altre camere e cucina ,cavalli, vista meravigliosa sulla valle Corsaglia e su San Giacomo e si potrà magari un altro giorno proseguire per l’Alpet, la Navonera,la Pra ,Fontane,Bossea Se avete percorso via Vallechiara nel giorno della festa patronale, meriterà sicuramente proseguire la giornata fino alla Messa in parrocchia e assistere alla processione per la strada del paese con i ceri , ascoltare la musica della banda musicale e continuare la serata conviviale con musica e danze, una vera festa di paese molto sentita e partecipata e portarvi a casa un libro in cui si parla di” Storie e microstorie della Collarea”, o del racconto dell’orgoglio di un acquedotto di montagna (“Acqua in movimento”), entrambi voluti dalla pro Loco e dal Consorzio Idrico atestimonianza di un grande attaccamento al proprio paese di una comunità che resiste. Ecco perché la strada l’hanno chiamata Via Vallechiara...ed ecco perché questa Amministrazione crede nelle stradine di campagna e citando ancora una volta Pasolini, le difenderemo “come si difende un’opera d’arte”.