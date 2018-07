Crissolo: grande successo per l'incontro dedicato al Club 4000

Nonostante le condizioni meteo più autunnali che estive, ottima riuscita, nella giornata di sabato 21 luglio u.s. per l’evento dedicato al Club 4000 per il venticinquesimo della sua fondazione. L'appuntamento si è tenuto nell'incantevole location al Rifugio Pian della Regina sito sopra Crissolo, ai piedi del Monviso.

L’iniziativa è stata promossa dall’alpinista “imperiese/crissolese” Stefano Sciandra, socio del Club e del CAI, con 43 quattromila in carriera ad oggi saliti. Tale evento è stato organizzato in sinergia con la famiglia Genre, titolare del rifugio Pian della Regina anche patrocinante dell’evento con il Club 4000 medesimo insieme al CAI Monviso di Saluzzo (rappresentato dal presidente Franco Galliano), “Monvisosky” di Crissolo e “Kinesis” (educazione al movimento) di Sandro Favero, dottore in scienze motorie. Ospite d'onore Luciano Ratto, Socio Fondatore del Club 4000 assieme a Franco Bianco e primo uomo al mondo ad aver scalato tutti gli 82 4000 delle Alpi ufficialmente riconosciuti dall'UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche).

Nel carnet alpinistico di Ratto oltre tutti i 4000 delle Alpi, più volte ripetuti e saliti anche per vie di notevoli difficoltà tecniche, molteplici spedizioni nell’Hindu – Kush (Afghanistan), con la realizzazione di alcune prime ascensioni tra cui il Koh – J- Sharan di 6100 metri, alcune prime ascensioni sulle Alpi, come la diretta della parete est della Grande Rousse, alcune prime invernali, tra cui la Cresta De Amicis al Cervino e innumerevoli ripetizioni, vie di ghiaccio, di roccia e di misto, senza contare le salite e discese con gli sci, in veste d’istruttore di sci-alpinismo.«Sono molto soddisfatto - commenta Sciandra per l'interesse rivolto da parte del pubblico a questa proposta.Un grazie alla Famiglia Genre per aver messo a disposizione la Sala Conferenze del Rifugio Pian della Regina, al CAI di Saluzzo e al suo presidente Franco Galliano per il prezioso sostegno, al mio staff composto da Paola Frugone, Eric Dall'Olio, Stefano Marchionne e il suo Team Leafspectre.com, e da Edoardo Agnese. Nonostante le pessime condizioni meteo la risposta numerica è stata confortante. Il Club 4000 - continua Sciandra - ha tagliato proprio in questi giorni il traguardo dei 500 Soci proveniente da 12 Paesi diversi. Un grande grazie all'amico Luciano Ratto che ha mirabilmente illustrato le peculiarità del Club 4000 e un ringraziamento particolare a Lodovico Marchisio, alpinista Socio del Club 4000, giornalista e scrittore che ha presenziato all'evento offrendo un prezioso e qualitativo contributo». L'evento è stato arricchito da alcuni video fotografici relativi al Club 4000, all'aspetto collezione e alle salite ad alcuni 4000 delle Alpi di grande spettacolarità come l'Aiguille de Rochefort (4001 m), l'Aiguille de Bionnassay (4052 m), il Dom de Mischabel (4545 m), più alta vetta Svizzera e 4000 con il maggior dislivello positivo in assoluto (3115 m) dell'intero arco alpino e, infine , il Combin de la Tsessette (4141 m) ultimo recentissimo 4000 scalato da Sciandra (lo scorso 9 luglio, n.d.r.), in ricordo del Socio del Club Franz Rota Nodari, caduto il 24 marzo di quest’anno nella discesa in corda doppia dal massiccio del Concarena.