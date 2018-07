Mondovì piange la scomparsa di Ignazio Aimo, ex presidente del Consiglio comunale

Un grave lutto ha colpito quest'oggi, giovedì 26 luglio, la città di Mondovì: si è spento a soli 73 anni presso il nosocomio di Cuneo il dottor Ignazio Aimo, figura estremamente nota in ambito politico e sanitario.

A livello politico, negli anni Ottanta Ignazio Aimo diede il via all'esistenza e all'affermazione del partito repubblicano a Mondovì, come ricorda il suo successore, l'attuale presidente del Consiglio comunale, Elio Tomatis: "Con lui ho mosso i miei primi passi nel mondo della politica. In quel periodo egli era già consigliere comunale e fu lui ad avvicinarmi e a portarmi all'interno di quel partito, dove io mi sono poi candidato nel 1985, prima di diventare consigliere e assessore. Finita la Prima Repubblica, ognuno è andato per la sua strada, ma abbiamo condiviso un lungo percorso politico insieme. Mondovì dice addio a una figura carismatica e molto importante".

Commosso anche il ricordo di Stefano Viglione, ex primo cittadino di Mondovì: "Un uomo di grande cultura, di acuta intelligenza e profonda sensibilità. Questo il ricordo che porto con me dell'amico Ignazio Aimo: la commozione per la sua prematura e inattesa scomparsa è per questo tanta e dolorosa. Per Mondovì è stato un amministratore serio e onesto. Negli ultimi anni del mio impegno da sindaco è stato un prezioso e valido collaboratore nel ruolo di presidente del Consiglio comunale. Conservo di lui la sincera passione per la cosa pubblica e per la sua città: ha saputo portare la sua profonda cultura a servizio della nostra comunità locale ed essere sempre di stimolo su temi di ampio respiro per la crescita socio-economica. Ma in particolare gli argomenti legati alla salute, alla sanità e al nostro ospedale erano una costante della sua attenzione: è stato un professionista apprezzato, un primario stimato e un punto di riferimento per i tanti pazienti che sapevano di poter contare sulla sua competenza e umanità. Una grave perdita per la nostra comunità e per le tante persone che gli volevano bene. Sono vicino a tutta la famiglia in questo momento di grande dolore".