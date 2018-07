La paura di volare è molto più frequente di quanto si possa supporre. Il 13% della popolazione la presenta e un ulteriore 14% dice di non soffrirne, anche se presenta malessere quando si imbarca su un aereo. Non esiste un modello standard che si può applicare a queste persone: chiunque può avere paura, per vari motivi, e il loro modo di affrontarlo è diverso anche se questa paura può condizionare molti aspetti della vita.

È tempo di vacanze e per qualcuno è tempo di volare verso mete esotiche o capitali lontane… o forse no?

La fobia a volare può anche comprendere il prendere l'accompagnare qualcuno in aeroporto, acquistare un biglietto e confermare il volo, soggiorno in sala d'imbarco fino a quando si esce dal piano, o anche, preparare la valigia a casa per il viaggio o vedere un aereo in televisione. In queste situazioni, la persona prova grande preoccupazione e paura, perché crede che gli succederà qualcosa di brutto.