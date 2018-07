Da Madrid al Pensolato passando per Porta Palazzo: Maite, Lina, Hassan e le fragole

È arrivata a Fossano ieri, mercoledì, Maite Vitoria Daneris per partecipare, con entusiasmo, alla proiezione del suo docu-film “Il luogo delle fragole” alla Cascina Pensolato di Sant’Antonio Baligio questa sera.

L’abbiamo incontrata e con lei abbiamo chiacchierato del suo film, di come sia nato e del suo legame con il Piemonte degli orticultori. Un legame forte che Maite racconta con il sorriso attenta ai suoi interlocutori e alla Fossano che la circonda con interesse e curiosità.

Maite, nel 2005, era arrivata a Torino per fare visita a un’amica, l’idea di fermarsi qualche giorno e ripartire per Madrid. Passeggiando per le vie della città sabauda si imbatte nel mercato di Porta Palazzo e ne rimane affascinata. Vede i contadini arrivare al mattino con le ceste di prodotti dell’orto, parla con loro e decide di tornare in Italia. Va a Madrid, cambia valigia e si prepara a fermarsi a Torino un po’ più a lungo.

Quello che accade nei 10 anni successivi è in parte racchiuso nel docu-film “Il luogo delle fragole”: un viaggio di incontri, storie, lavori, ma soprattutto un viaggio fatto di persone. A febbraio del 2016, infatti, Maite incontra la signora Lina. Lei, ormai anziana, gestisce un banco a Porta Palazzo con energia. Suo marito vorrebbe che si ritirasse, che si godesse un po’ di pensione, ma lei torna sempre a Porta Palazzo. Ogni anno dicendo “è l’ultimo, a fine anno smetto” e ogni anno ricominciando a gennaio incapace di recidere il suo legame con il mercato.

“Dopo 3 anni con Lina e Gianni è arrivato Hassan. La storia si è sviluppata da sé ed è stata raccontata nel film”. Hassan è un giovane marocchino alla ricerca di un lavoro, Lina è una donna ormai non giovanissima, senza figli, che sceglie di dare ad Hassan un’opportunità, di farlo lavorare con lei.

“Ci sono voluti 10 anni per finire il film – spiega Maite -. È un film quasi autoprodotto. Non ho avuto una troupe per girarlo: mi sono occupata delle riprese, della produzione con il contributo del Piemonte Doc Film Fund, del Comune di Torino e di Coldiretti. Nei 10 anni ho fatto molti lavori per poter vivere a Torino e girare il documentario. Ho lavorato anche a Fossano con Davide Dutto al suo progetto nelle carceri con gli chef stellati”.

Quello che è accaduto nel 2015 dopo la fine della produzione è storia: i premi, i riconoscimenti, i festival prestigiosi, la grande distribuzione con l’Istituto Cervantes che ha portato il film in 25 Paesi nel mondo e che l’ha fatto tradurre in altre 4 lingue oltre alle iniziali italiano, spagnolo, inglese e francese. La pellicola di Maite è stata vista fino in Giappone, ma la proiezione che lei racconta con più affetto è quella di Torino al cinema Massimo: “Il film era finito e dovevo cercare una sala per proiettarlo. In molti me lo chiedevano e decisi di affittare la sala più grande del cinema Massimo. Il prezzo era alto rispetto a sale più piccole e quando la confermai mi chiesero se fossi sicura di riempire una sala da 500 persone a gennaio per un docu-film. Lo proiettarono due volte perché le persone erano 1000 e nelle prime file c’erano i contadini di Porta Palazzo, molti non erano mai andati al cinema ed erano tutti lì” racconta ancora Maite.

Ma come sono arrivate a Fossano la pellicola e Maite? Una delle sedi scelte per Cinedehors 2018 era la cascina del Pensolato, un luogo di seconde opportunità, dove i detenuti in semi-libertà possono lavorare all’aria aperta, accogliendo i disabili che a loro volta hanno l’opportunità di lavorare negli orti “superabili” realizzati in modo da consentire il transito delle carrozzine. Un luogo dove, come Lina per Hassan, si abbattono il pregiudizio e l’emarginazione. “A vedere per primo il film è stato Federico Carle (giornalista del settimanale La Fedeltà e collaboratore della Fondazione NoiAltri e del Pensolato n.d.a.). Era andato a vederne la proiezione a Mombasiglio. La sera stessa mi ha scritto un’email dicendomi di aver trovato il film adatto per il Cinedehors al Pensolato – racconta Angelo, che accompagna Maite nel nostro incontro -. Il giorno dopo ho scritto a Maite che mi ha risposto e ha accettato il nostro invito a partecipare alla proiezione”.

“Spesso mi invitano alle proiezioni, ma vado raramente. In questo momento sono in Spagna e non sarei venuta in Italia per la proiezione, ma è la prima volta che mi chiedono di proiettare il film proprio in un orto e per di più in un luogo che è così necessario. Sto lavorando a un documentario sulla disabilità e mi è sembrato bellissimo che in questo luogo possano coltivare la terra anche i disabili” spiega Maite.

Il trailer del film

Una proiezione che ai fossanesi non potrà non far tornare in mente Cecu Cine, l’uomo delle stelle fossanese che inforcava la sua bicicletta, caricava il proiettore in un carretto e girava di cascina in cascina a portare i sogni su grande schermo nelle campagne circostanti.

Questa sera al Pensolato sarà anche presentato Portò il nuovo servizio attivo dal 1 settembre di consegna a domicilio delle verdure della cooperativa. Sarà infatti possibile ordinare i prodotti direttamente online o telefonicamente e tre giorni la settimana verranno effettuate le consegne a domicilio.

Per chi volesse recarsi al Pensolato questa sera, per vedere il film, conoscere Maite o immergersi in un paesaggio di orti, campi e vite vissute potrà prendere la navetta gratuita che inizierà il suo giro a partire dalle 20 fino alle 21.30 passando a prendere chi si farà trovare dal Mercatò di viale Regina Elena, in piazza Picco, davanti al Municipio o al Foro Boario. La navetta è garantita anche al ritorno.

La serata è a ingresso libero e ai partecipanti sarà offerto il gelato di Iano, ma ciascun partecipante dovrà portarsi la sedia o il plaid su cui accomodarsi per vedere il film nello spirito delle migliori serate di Cinedehors.