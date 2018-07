Marene: la comunità indiana festeggia le donne

In India la festa delle donne si festeggia nel mese di agosto e anche la comunità indiana del nostro territorio vuole rivivere questo momento, proponendola ormai da tre anni, ovviamente aperta a tutte le donne, non solo indiane.

La comunità sikh conta circa tremila persone in zona, con un loro tempio nel Comune di Marene. La maggior parte di loro lavora nell’agricoltura, specialmente nell’allevamento dei bovini da latte (ci tengono a precisare questo aspetto, essendo per fede vegetariani) e nella filiera del latte.

E’ una comunità semplice, ma molto attiva, di solito si coprono la testa con il turbante, una comunità pacifica, accogliente, senza distinzioni e che si integra facilmente anche nel contesto italiano, essendo molto aperta e rispettosa.

La festa è importante perché dà la possibilità a tante donne di ritrovarsi insieme, tenendo conto che per le attività lavorative che svolgono abitano anche in cascine e località lontane una dall’altra, per vivere un momento delle loro tradizioni, con canti, balli, racconti e specialmente con i loro vestiti (sari) molto belli e colorati.

La festa è organizzata con il patrocinio del Comune di Bra, sempre molto attento al riconoscimento ed all’integrazione di queste comunità che operano e lavorano, portando ricchezza al territorio, in collaborazione con l’ANOLF (Associazione Nazionale oltre le Frontiere), associazione per l’integrazione promossa dal Sindacato CISL.

Il presidente dell’Anolf-CiSL della provincia di Cuneo sottolinea l’importanza di questi momenti di comunità, affinché vengano mantenute le proprie tradizioni e radici, pur e con la ricerca di una sempre migliore integrazione, nel rispetto della nostra Costituzione.

E’ anche un’occasione per gli italiani, incontrando altre culture, di venire a conoscenza di cose nuove, con un arricchimento personale e reciproco, che stimola nelle persone intelligenti a nuovi interrogativi a nuove ricerche per una maggiore conoscenza. Anche noi italiani dovremo sforzarci a ricercare le nostre radici e riscoprire i nostri valori, quelli della tradizione (anche religiosi) e quelli nuovi, la nostra storia, che ci ha visto molte volte emigranti pure noi, per cercare di vivere meglio o a suo tempo anche sopravvivere.

Durante la festa, saranno presenti anche il Sindaco di Bra e il Sindaco di Marene e l’Anolf premierà con il libro di Beppe Fenoglio: “La Malora” una ragazza di origine indiana che all’esame di terza media di quest'anno si è classificata con 10 e lode, l’unica della sua scuola con un voto così alto.

La scelta del libro, non solo per far conoscere un racconto ed uno scrittore importante del territorio, ma sottolineare che anche qui ci sono state stagioni di grande povertà, dove la fame era quotidiana e mieteva anche molte vittime, specialmente fra i bambini, e si era costretti ad emigrare, per quanto riguarda noi piemontesi in quel tempo, specialmente in Francia ed in America , così come un esempio più eclatante è stata la famiglia di Papa Francesco, di cui i bisnonni ed i nonni erano partiti dal Piemonte per emigrare in Argentina.