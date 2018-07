Oktoberfest Cuneo parte "in tour": prima tappa la Calabria

La Calabria chiama, Cuneo risponde. Dopo il successo delle prime due edizioni della manifestazione cuneese, dallo scorso anno evento ufficiale Paulaner, in attesa di vivere le emozioni della terza in programma in piazza d’Armi a Cuneo dal 27 settembre all’8 ottobre 2018, il modello Oktoberfest Cuneo sbarca in Calabria con un nuovo progetto.

La società organizzatrice dell’Oktoberfest Cuneo, la Sidevents Srl, ha infatti dato vita all’Oktoberfest in Tour, per esportare l’esperienza e il know-howraggiunti fuori dai confini della città di Cuneo, organizzando in giro per l’Italia altri eventi originali e fedeli alla celebre festa popolare di Monaco di Baviera. Primo traguardo raggiunto la partnership con la “Wisea Eventi” di Rende per l’organizzazione della prima edizione dell’Oktoberfest in Tour Calabria, in programma a Rende, in provincia di Cosenza, dal 24 ottobre al 4 novembre 2018, appena presentata nel corso di una partecipata conferenza stampa.

Una scelta non casuale: la gloriosa storia della Paulaner iniziò, infatti, nel 1634 grazie ai frati arrivati a Monaco di Baviera appartenenti all’ordine dei Minimi fondato da San Francesco da Paola, il santo originario del paese della provincia di Cosenza, dal cui nome trae quindi origine il marchio Paulaner. Dopo aver ottenuto nel 2017 la certificazione “Oktoberfest ufficiale Paulaner nel mondo” per l’Oktoberfest Cuneo, inizia così una nuova avventura del gruppo di professionisti della Sidevents appassionati della famosissima festa popolare. Tante le novità anche per l’edizione cuneese, a partire dal nuovo beer gardenrecintato e dalla struttura completamente rivisitata all’interno del padiglione per rendere ancora più divertente ed accogliente lo spazio dell’Oktoberfest Cuneo.

“Le grandi novità previste per il 2018 rendono l’Oktoberfest Cuneo ancora più autentico – spiega Hyeun-Mi Lee, leader brand management internazionale di Paulaner e responsabile per le Paulaner Oktoberfest in tutto il mondo - . A partire da quest’anno il format ed il know-howdegli organizzatori dell’Oktoberfest Cuneo, apprezzati a livello nazionale, varcheranno i confini della propria terra approdando a Rende, per la prima edizione dell’Oktoberfest in Tour Calabria. Complimenti agli organizzatori per questo primo grande successo.”

“Stiamo lavorando per un evento cuneese ancora più ricco e fruibile, a partire dal nuovo allestimento del padiglione da 3 mila metri quadrati – commentano gli organizzatori della Sidevents Srl- , completamente riorganizzato con due birrerie poste ai lati estremi del padiglione, il palco centrale per dei veri e propri ‘prosit vip’ e l’area dedicata alle esibizioni live per permettere ai visitatori di assistere meglio agli spettacoli e accedere più facilmente alle birrerie. Inoltre due caffetterie, due shop e una nuova area servizi igienici d supporto a quella già esistente. Nuova anche l’area beer garden, non cambiano invece la qualità della nostra offerta culinaria, e il ricco programma di eventi.”

Dopo la spettacolare parata inaugurale del 27 settembre, si darà il via a dodici giorni ricchi di eventi, con lo spettacolo piro-musicale del 28 settembre, la Santa Messa cittadina nell’area dell’evento domenica 30, fino alla grande festa di chiusura con una grande sorpresa. Poi l’immancabile area luna park, aperta tutti i giorni dalle ore 15, e il divertente trenino navetta per arrivare comodamente nel cuore della festa.

Per rimanere sempre aggiornati continuate a seguirci sui social e sul sito www.oktoberfestcuneo.it.