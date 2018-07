Claudio Scajola teorizza un asse tra Forza Italia e Pd per contrastare Lega e 5 Stelle

“Ormai è evidente che le posizioni del M5S, ma anche della Lega, sono sovraniste, anti-europeiste, con concetti espressi sopra le righe, con una violenza verbale nell’affrontare i problemi. Basta guardare alla vicenda Ilva, che perde un milione al giorno…. Se l’alleanza Lega-M5S dovesse durare, va organizzata un’alternativa europeista, atlantica, solidale, che guardi al futuro con responsabilità”.

Se Forza Italia e Pd, i due partiti peggio messi in questa fase politica, non sapessero più a che santo votarsi, potrebbero sempre rivolgersi a Claudio Scajola, neo sindaco di Imperia, tornato in auge dopo la sua clamorosa vittoria contro tutti. In un’intervista al quotidiano ligure “Il Secolo XIX” l’ex ministro ed ex segretario organizzativo di Forza Italia torna a far sentire la sua voce che non piacerà troppo al “suo” governatore, Giovanni Toti, ma che sta invece trovando udienza ad Arcore.

Il Cavaliere ha apprezzato la vittoria di Scajola nella sua città, sia perché la sfida era ai limiti dell’impossibile, sia perché, in una stagione di vacche magre, sa che occorre far tesoro dei pochi successi. Oggi il neosindaco di Imperia – a dispetto delle sue varie disavventure – è stato riammesso a corte e, come sempre succede in queste circostanze, sono tanti coloro che corrono a consolare il vincitore chiedendo consigli. L’astro di Scajola, tornato a brillare dopo la vittoria amministrativa, rischia di appannare quello di Toti, nel momento in cui il governatore era già pronto a consegnarsi alla Lega e a confluire nel partito unico del centrodestra. Un’idea che a Silvio Berlusconi non è mai piaciuta, perché al Cavaliere riabilitato proprio non andava giù l’idea di andare a fare il cavalier servente a Matteo Salvini. Scajola è convinto che Forza Italia debba guardare al Pd per costruire un’alleanza che contrasti Lega e 5 Stelle. In caso contrario il partito si condannerebbe all’irrilevanza politica.

“Sono lieto che adesso più d’uno dica quello che io vado dicendo da tre anni, da quando cioè Forza Italia – dichiara sempre al Secolo XIX - è rimasta in mano a pochi autoreferenziali: che non c’erano programma, disegno, prospettiva, rete. Sono contento della nomina di Antonio Tajani – aggiunge -, siamo amici e lo ritengo un segnale forte: è un convinto europeista, moderato ma rinnovatore”. E poi la stilettata, in stile democristiano, di quelle che uccidono senza darti il tempo di fiatare, indirizzata al collega di partito e presidente Toti, che ha cercato in tutti i modi di contrastarne la scalata al municipio imperiese.

“Ascolto con piacere quelli che oggi parlano di includere e non escludere, di aprire e non chiudere. Avrebbero potuto dire le stesse cose tre anni fa, sarebbe stato meglio. Ma poiché, per natura, guardo il bicchiere mezzo pieno, credo che se alle parole seguiranno i fatti potrà nascere un movimento nuovo”. Parole che suonano come musica per le orecchie di Berlusconi, il quale è ben lieto di vedere aperti due forni: quello della Lega e quello del Pd, a maggior ragione ora che si ventila una nuova scissione da parte di Matteo Renzi.

E di qua del Colle di Nava, nella provincia Granda, quali ripercussioni potrebbero avere le proposte - provocazioni di Scajola? Né Alberto Cirio, né Enrico Costa, né Marco Perosino faranno salti di gioia, ma al contempo non possono ignorare che la Lega, al prossimo giro elettorale, farà terra bruciata ovunque intorno a loro.