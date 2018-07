Sono aperte le iscrizioni per i nuovi percorsi formativi di Cnos-Fap a Saluzzo e Savigliano per occupati, inoccupati e disoccupati

Il Cnos di Saluzzo e Savigliano, durante il mese di Agosto, nonostante la chiusura per estiva (dal 30 luglio al 30 agosto) raccoglie le iscrizioni per alcuni percorsi in partenza in autunno:





- IFTS Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy, corso di 800 ore post-diploma delle sede di Saluzzo( 400 ore di formazione e 400 Stage in azienda) , rivolto in particolare a neo diplomati geometri e "Istituto d'arte". Il corso verterà sulla progettazione e realizzazione sottoforma di prototipo realizzato al laboratorio di "Saluzzo Arreda" di Isasca di un componente d'arredo "made in Saluzzo" del quale si studieranno tutte le fasi realizzative e relative al marketing. La figura sarà spendibile in show room, come addetto vendita in stretto rapporto col laboratorio artigiano di falegnameria e alle fiere di settore. Il corso è ancora in fase di approvazione e verifica da parte della Regione Piemonte.





- Corsi brevi serali, per occupati all'interno della direttiva FCI "formazione continua individuale", parzialmente finanziati dalla Regione Piemonte; il catalogo prevede 15 percorsi sulla sede di Saluzzo ed altrettanti nella sede di Savigliano. In particolare si stanno completando alcuni corsi per i quali si prevede la partenza di autunno:

- a Savigliano: Ristorazione - tecniche di cucina base; Elementi di panetteria/pasticceria/pizzeria; Elementi di degustazione vino ed abbinamento enogastronomico.

- a Saluzzo: Elementi di panetteria/pasticceria e Pizzeria; LIS - lingua italiana dei segni, livello base ed intermedio; Lingua Cinese.





- MDL Mercato del lavoro: sono stati presentati 13 nuovi percorsi per "disoccupati" ed altre categorie rientranti nella direttiva "mercato del Lavoro", per l'approvazione dei quali sarà necessario attendere l'autunno. I percorsi spazieranno dalla "panetteria/pasticceria", collaboratore di cucina e diversi percorsi nel settore turistico, in relazione a quali saranno i corsi approvati.