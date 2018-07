È iniziata la raccolta della frutta, ci sono buone aspettative per le pesche nettarine

In Piemonte è iniziata la raccolta delle pesche con buone premesse. Nel saluzzese la stagione è cominciata una settimana più tardi rispetto al 2017 perché le piogge hanno posticipato la maturazione delle pesche nettarine.

A causa delle gelate di primavera e della pioggia durante le fasi di fioritura ci saranno meno nettarine ma di buona qualità. Il mercato è tonico con prezzi più alti rispetto all'anno scorso - si parla di una cifra compresa tra ottanta centesimi e un euro al chilo per il prodotto confezionato - e questo è un buon segnale per i produttori. Nella zona di Savigliano le trombe d'aria della settimana scorsa hanno annullato le produzioni di chi non ha reti antigrandine e in alcuni casi danneggiato gli impianti.