Ideali in Comune piange la scomparsa del Dr. Ignazio Aimo, cofondatore del gruppo civico

La notizia della scomparsa del Dr. Ignazio Aimo ha lasciato sgomento tutto il gruppo politico di Ideali in Comune, che proprio con il dottor Aimo era sceso in campo a supporto di una lista civica alle ultime elezioni comunali di Mondovì.

Con Enrico Rosso e Giancarlo Battaglio, il dottor Aimo aveva ideato una nuova lista civica con l’intento di mettere a disposizione del gruppo tutta la sua indiscutibile esperienza politica. Ancora commosso per la triste notizia, l’architetto Enrico Rosso ha voluto ricordare la figura del dott. Aimo: “Io, il consigliere comunale Angela Boetti e tutti i membri del gruppo di Ideali in Comune siamo ancora increduli per l’improvvisa scomparsa del nostro caro Amico Ignazio. Sarebbe superfluo ricordare la figura di Ignazio da un punto di vista professionale e politico. E' noto a tutti quanto impegno e dedizione Ignazio abbia dedicato per la politica locale e in particolare per le sorti della nostra Città. E’ ancora vivo in noi il ricordo per lo straordinario e infaticabile impegno profuso in campagna elettorale per le elezioni comunali. Voglio, però, ricordare Ignazio da un punto di vista umano. Siamo felici di aver conosciuto e avuto al nostro fianco una persona come Lui. I suoi insegnamenti, le sue pacate “picconate”, le sue battaglie per migliorare soprattutto la sanità monregalese costituiscono per tutti noi un bagaglio di valori che custodiremo con la massima cura. Quella del dottor Ignazio Aimo è una grave perdita per tutta la Città. Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari, con la promessa di portare Ignazio sempre nei nostro cuore e nei nostri ricordi più belli. Grazie Ignazio, non ti dimenticheremo mai!” .

Il Direttivo di Ideali in Comune