Piemonte: boom di turisti in agriturismi e agrichef

Ultimo fine settimana di luglio: esodo al via per fuggire dalle città e trovare momenti di relax. Secondo un’analisi di Confturismo, le vacanze estive 2018 saranno principalmente in coppia per un italiano su due, contro circa un terzo degli intervistati che viaggerà con la famiglia. Circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.

E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento allo studio di Confturismo Confcommercio, sulla base dei dati Isnart Unioncamere. In Piemonte, i dati del 2017 dell’Osservatorio confermano la crescita del settore turistico, con un aumento significativo anche rispetto al 2016: positivi sia gli arrivi, che si avvicinano alla soglia di 5 milioni e 200 mila, sia le presenze, complessivamente oltre quota 14 milioni e 900 mila. Incremento dei mercati esteri, che in Piemonte crescono oltre la media nazionale, che si attesta al 5,9%, come dai dati Istat.

Nel 2017 si sono registrati quasi 2milioni di arrivi e oltre 6milioni di pernottamenti: l’aumento riguarda maggiormente i flussi da Germania e Francia e dai Paesi del Nord Europa.

“Forte richiesta per i piccoli borghi, la campagna e i parchi che fanno da traino al turismo enogastronomico – spiegano Fabrizio Galliati vicepresidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - . La tendenza è sempre più quella di dirigersi verso gli agriturismi per il pernottamento e per vivere una vera e propria esperienza a 360°. Nelle strutture di Campagna Amica i visitatori hanno la possibilità di visitare l’azienda ed acquistare i prodotti direttamente dai produttori ottimizzando il rapporto prezzo/qualità ed assaggiando le ricette tradizionali cucinate dagli agrichef. Dal vino al riso, dalla Nocciola Piemonte Igp al miele, dalla frutta agli ortaggi, fino ai salumi ed ai formaggi: tantissimi i prodotti della nostra regione che i turisti cercano e che gli agrichef sanno sapientemente far degustare. Il Piemonte conta circa 300 agriturismi, diffusi in tutte le province, dando la possibilità di diversificare l’esperienza: dal lago, alla campagna fino alla montagna – concludono Galliati e Rivarossa – . Auspichiamo quindi che anche quest’estate in Piemonte si confermi ad alto tasso turistico e che gli ospiti possano trascorrere le vacanze nelle nostre strutture apprezzando il lavoro delle imprese agricole.”

Il sito www.campagnamica.it permette di trovare tutti gli agriturismi e di mettere in connessione gli imprenditori agricoli con i cittadini di tutto il mondo che si recano in Italia e intendono acquistare prodotti. Inoltre, è possibile scegliere i mercati di Campagna Amica, le fattorie, e le botteghe dove poter acquistare il vero Made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù con i prodotti acquistati direttamente dalle imprese Coldiretti.