"Saluzzo non è Rosarno: chi lo sostiene ignora i dati e le situazioni reali. O non ha mai visto Rosarno"

I dati sull'immigrazione nella provincia di Cuneo presentano un quadro molto diverso da quello evidentemente percepito dalle persone.

Lo si evince anche dai dati sul rilascio dei permessi di soggiorno, un settore in cui operano, per la Questura, sette addetti. "Nel 2018, fino ad oggi, ne sono stati rilasciati 7.800. Si tratta di rinnovi o di nuovi rilasci e hanno una durata variabile, dai 3 mesi per il visto turistico fino a quello ordinario, che varia da 1 a 2 anni. C'è poi la carta di soggiorno, che si concede dopo sei anni di permesso e dura dai 5 ai 10 anni. Il rilascio è subordinato ad una serie di valutazioni quali la capacità di mantenimento, le condizioni abitative e lavorative in generale", ha spiegato il questore Ricifari.



Cuneo è una delle città con i numeri più bassi d’Italia; nel Bresciano o nel Piacentino le percentuali superano il 16%; "qui siamo sotto il 10%, salvo i picchi legati ai lavori stagionali, come in questo momento la raccolta della frutta. Ma si tratta di immigrati regolari. Prima vengono qui, poi in Liguria, poisi spostano in altre zone a seconda delle fasi di raccolta. Gli stagionali in questo momento sono poco meno di 3000 e di questi ben 2800sono stranieri".

E i richiedenti asilo quanti sono? Tra i 1000 e i 1200, circa il 35% in meno rispetto all'anno scorso.



Qualche dato più legato alla cronaca: da inizio 2018 sono stati 54 i decreti di espulsione; 63 gli ordini di allontanamento da parte del questore e 23 le espulsioni coattive con accompagnamento presso il Paese di provenienza. "Di questi, 20 sono stati accompagnati a seguito di condanne per reati e 3 per violazioni della normativa sul soggiorno. 7 gli stranieri accompagnati ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE)".



Gli irregolari in provincia di Cuneo, stando alle stime sulla base dei controlli, sono pochissimi: "Meno dell'1% - puntualizza Ricifari. Il dato non deve stupire. Qui la disoccupazione è al 6,1%, uno dei dati più bassi d'Italia. Ecco perché non ci sono irregolari, il lavoro c'è e la regolarizzazione avviene di conseguenza. Anche la cultura della legalità è alta: qui non c'è un richiamo forte di lavoratori in nero. Ci tengo a dire una cosa, in particolare dopo la manifestazione di sabato scorso degli stagionali della frutta: Saluzzo non è come Rosarno, chi lo sostiene ignora i dati reali e le situazione reali. O non ha mai visto Rosarno".