Mondovì, la parola ai cittadini: i residenti di Pascomonti intervengono in Consiglio comunale

Sono state in tutto sette le tematiche toccate, come si evince dal virgolettato della signora Battaglio, che riportiamo integralmente di seguito: "La strada comunale a monte di Cascina Martello necessita di messa in sicurezza sia per quanto riguarda il sedimento stradale sia per la pericolosità delle piante ai lati della strada. Il ponte d'accesso alla chiesa di Pascomonti presenta un avvallamento al centro, che nelle giornate di pioggia si riempie d'acqua e a nulla servono gli scoli laterali. Inoltre, sotto il medesimo ponte crescono alberi e arbusti che ne minano la stabilità. Le cunette ai bordi delle strade sono intasate e poco profonde e non permettono all'acqua di defluire, mentre i tagli dell'erba e degli arbusti ai lati delle strade sono fatti poco sovente e in modo sommario. In più, nel locale cimitero scarseggiano i loculi. Infine, chiediamo che si possa avere la più volte auspicata rotatoria tra via Otteria e via Tanaro (così da scongiurare incidenti) e proponiamo la creazione di un comitato pro frazioni con riunioni periodiche, al fine di raccogliere idee e problemi con un referente che si faccia portavoce".