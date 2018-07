Da famiglia "tradizionale" a famiglia "amorevole" - -Kung Fu Panda 3

“Kung Fu Panda 3” è un film d'animazione di produzione sino-statunitense del 2016, scritto da Jonathan Aibel e Glenn Berger a partire dal soggetto di Ethan Reiff, Cyrus Voris e Jennifer Yuh, e diretto dalla stessa Yuh e dall'italianissimo Alessandro Carloni.

Terzo capitolo dell'omonima serie di film con protagonista il goffo, ma coraggioso, Panda maestro di arti marziali, vede il celebre Po alle prese non solo con l'avversario più temibili con cui lui e i Cinque Cicloni (altri maestri di arti marziali animali) abbiano mai dovuto avere a che fare, ma anche con il ritorno nella sua vita della sua famiglia adottiva.

Potrei sbagliarmi – e chi mi conosce sa benissimo che lo faccio spesso, cari miei dieci lettori – ma mi sento di dirlo lo stesso: la saga di “Kung Fu Panda” della DreamWorks Animation è da annoverare in assoluto tra i migliori film d'animazione non solo della celebre casa di produzione (che comunque vanta titoli di tutto rispetto come Le Cinque Leggende e la saga di Dragon Trainer) ma di tutto il panorama internazionale, in particolar modo dal punto di vista della scrittura.

Ecco, l'ho detto. E no, non sono impazzito, è proprio così: niente film dell'horror o fantascientifici, questa settimana, ma un bel film d'animazione per famiglie. Ed è proprio questo il punto... per TUTTE le famiglie.

Penso l'abbiate letta un po' dappertutto, la notizia. I dipendenti della cantina “Terre del Barolo” hanno recentemente messo a punto – ovviamente con le RSA di riferimento – alcune importanti conquiste dal punto di vista del contratto integrativo, che avrà validità fino al 31 agosto 2020. Tra le piccole e grandi conquiste, una mi ha colpito particolarmente; i dipendenti, omo ed eterosessuali indifferentemente, che sono parte di una “coppia di fatto” vedranno riconosciuto il congedo matrimoniale.

Probabilmente non è una misura così tanto fuori dal comune, o almeno una gran parte di me spera che questo sia vero. E comunque la considero un piccolo passo davvero importante, non solo per i lavoratori di “Terre del Barolo” ma anche per la nostra concezione generale della società.

Come penso che film come il terzo capitolo di “Kung Fu Panda” - per quanto rivolti principalmente a un pubblico di età drammaticamente sempre più lontana dalla mia – abbiano la stessa valenza. E non parlo della comunque stupenda trama generale della pellicola, quanto della caratterizzazione che viene data fin dal primo film al personaggio protagonista, il panda Po: il figlio adottivo di un'oca, abbandonato – seppur per ragioni chiarite nel secondo film – dalla propria famiglia, che si ritrova poi a scoprire proprio in quella famiglia che ritorna, e che si unisce a quella che lui è stato capace di costruirsi nel corso del tempo, per permettergli di superare la sua sfida più grande.

Mi perdoneranno i tanti che considerano (anche giustamente, non fraintendetemi) la famiglia “tradizionale” come il fondamento della struttura sociale, ma è ormai evidente e sempre più chiaro che il termine “tradizionale” non ha alcuna relazione concreta con la realtà del XXI° secolo. Nel bene e nel male.

Ed è per questo che anche un film d'animazione con un guerriero in sovrappeso può essere importante: perché ci permette di abituarci a sostituire quel termine lì, con uno probabilmente più sensato. “Amorevole”.