Come riconoscere un buon notebook dalle sue caratteristiche

C’è poco da fare, quando si parla di articoli che interessano il settore della tecnologia bisogna sapere cosa abbiamo davanti. Oggi vediamo come scegliere un notebook, in particolare un TOP Notebook (maggiori informazioni su topnotebook.net) vale a dire un computer portatile il quale prende anche il nome di laptop.

Per avere le idee chiare su questo genere di dispositivi è necessario guardare i dati tecnici di ogni singolo elemento, i quali vanno appunto a formare il notebook. Ecco una lista indicativa qui sotto.

Componenti da conoscere

1. Ram

La Ram è in pratica un elemento del dispositivo che consente all’apparecchio di aprire più schede e programmi assieme. Ovvero queste funzionano correttamente quando aperte da un PC con un’ottima Ram. In genere è bene puntare a un minimo di 4 GB, ovvio che 6 oppure 8 GB offrono migliori prestazioni.

2. Processore

Il processore (noto come CPU) è di grande importanza dato che serve ad elaborare i dati del PC. Si tratta del cuore del computer e qui vengono processate tutte le sue azioni. Alcuni modelli possono disporre di più core, questo permette di svolgere ancora più azioni in contemporanea. La velocità del processore è indicata come GHz.

3. Display

Il display deve avere un’ottima risoluzione. Perché? Altrimenti non è possibile che possa eseguire bene il suo lavoro. La scheda grafica infatti deve essere assolutamente compatibile con il display, così che la risoluzione sia idonea. Per esempio un film o una serie tv in Full HD richiedo alti parametri per girare sul PC.

4. Batteria

Essendo un dispositivo portatile deve avere una batteria di buona durata. La batteria infatti è una parte fondamentale di un notebook. Inoltre il tempo (in termini di durata) può variare. Tutto dipende appunto dall’uso del dispositivo. Quando ci si affida ai valori della batteria e bene controllare la parte dove è scritto mAh (vale a dire i milliampere/ora) e il numero di celle che ha la batteria.

5. Hard disk/SSD

Impossibile dimenticare il caro Hard disk. Si tratta della memoria del dispositivo. c’è il classico Hard disk oppure l’SSD che è un’unità di memoria priva di parti meccaniche. Lo spazio disponibile si misura in giga.

6. Qualità materiali

La qualità dei materiali (come in tutte le cose) fa la differenza. Questo significa che l’oggetto può avere una maggiore durata come non, essere più resistente come non e così via. Ecco perché è sempre meglio puntare su dispositivi un po’ più costosi, anziché quelli molto economici e in apparenza vantaggiosi. Usando un notebook di basso livello i difetti saltano fuori in tempi record, come la tastiera malfunzionante, il surriscaldamento del PC etc.

7. Scheda grafica

La scheda grafica (indicata come GPU) va scelta con attenzione. Ma siamo noi a decidere quale può fare al caso nostro. Ovvero per i lavori d’ufficio non è necessaria una scheda grafica ottima. Ma, per un impiego dove si opta per giochi di ultima generazione, programmi che girano con un’ottima risoluzione e altro allora serve una scheda buonissima.