La scuola online è affidabile o è uno specchietto per le allodole?

Le scuole online, a differenza di quello che alcuni pensano, sono equiparate a quelle classiche con un istituto fisico. Esse costituiscono un’alternativa alle scuole pubbliche e paritarie e sono comunemente conosciute come FAD, cioè centri di Formazione a Distanza. Questo tipo di scuole originariamente sono nate per coloro che, non potendo fare a meno di lavorare, non volevano comunque rinunciarvi sono oggi frequentate da moltissimi studenti. Dalla didattica via posta oggi, fortunatamente, si è passati al mondo del web e all’uso di tecnologie più avanzate come le soluzioni audiovisive e la videoconferenza.

La rapidità con cui viaggiano oggi le informazioni hanno reso, quindi, queste scuole un alleato importante per persone con disabilità, con problemi motori, per coloro che di giorno devono lavorare, per chi deve assistere familiari a casa o altro. Insomma, sostanzialmente la scuola online ha ampliato la formazione a più persone. Il fatto che siano quasi uno studio tet a tet direttamente con i docenti le hanno anche rese la soluzione per chi è in difficoltà a terminare gli studi o che desidera recuperare gli anni persi.

Come funziona la scuola online?

Gli strumenti di cui si serve la scuola online sono quelli più innovativi che ci siano a disposizione, ovvero quelli che possono contribuire al meglio nel favorire l’interazione a distanza e lo scambio di materiali didattici. Ecco che, quindi, lo studente ha a disposizione piattaforme interattive (una sorta di aule online) in cui vengono spiegate e schematizzate le informazioni, dove vi sono le simulazioni delle prove e degli esami, nonché i laboratori didattici.

A disposizione costantemente, inoltre, ci sono tutor e insegnanti, sempre disponibili a venire incontro alle esigenze della persona e a spiegare e rispiegare anche più volte cose nelle quali può avere difficoltà. In un certo senso è come avere una formazione privata a tu per tu con un docente, che sarebbe sempre la cosa migliore che vi sia, anche se non la si vede dai tempi della formazione della nobiltà 100 anni fa.

Esami e prove, tuttavia, com’è ovvio, devono essere fatti e sostenuti presso gli istituti fisici. In tutti i casi si tratta di pochi appuntamenti l’anno e, quindi, è comunque un gran vantaggio per lo studente che non riesce a trovare il tempo di frequentare una scuola tradizionale.

La scuola online eroga titoli validi?

La scuola digitale è equiparata alla scuola tradizionale nel senso che eroga titoli egualmente validi e riconosciuti, anche perché, come detto, gli esami vengono sostenuti in un istituto fisico. È come se lo studente si preparasse da privatista, insomma, solo che in realtà è accompagnato e seguito nel suo percorso formativo. Lo studente, inoltre, non viene solo formato, ma gli viene proprio insegnato anche come studiare, cosa che fa davvero la differenza anche per il futuro.

Proprio per questo motivo, talvolta, è possibile che gli studenti delle scuole online riescano a sostenere anche un doppio esame alla fine dell’anno, riuscendo ad accorpare due anni in uno, sempre in modo del tutto ufficiale, valido e legale. Il piano formativo delle scuole online segue quello del percorso formativo prescelto tradizionale, cosicché la preparazione al termine del ciclo scolastico di uno studente della scuola telematica sia la stessa di uno frequentante un istituto tradizionale.