Metabolismo nell’uomo, se troppo lento porta a ingrassare!

Quando si parla di metabolismo nell’uomo si tirano in ballo diverse questioni. Una tra quelle che interessano di più alle persone è il suo stretto collegamento con la capacità individuale di perdere peso.

Il metabolismo è un processo fondamentale per l’organismo umano. Va a soddisfare le richieste di energia da parte del corpo estraendole proprio dagli alimenti che quotidianamente mangiamo. Va da se l’importanza di mangiare bene e n modo variegato. Quando c’è una situazione di lentezza metabolica si va incontro a una difficoltà seria di perdita di peso ma anche a una scarsa presenza di energia.

Se vogliamo dare una definizione di metabolismo possiamo dire che è una trasformazione chimica di una sostanza in qualcosa di diverso. Il cibo ingerito viene trasformato in quell’energia che è necessaria per tutte le cellule del nostro corpo.

A cosa serve il metabolismo

Il metabolismo serve a trasformare il cibo in energia. E’ un processo fondamentale per la salute e anche per mantenere il giusto peso corporeo. Quando una persona deve avere una dieta personalizzata, occorre capire come funziona il suo metabolismo. In questo modo può un po’ alla volta raggiungere il peso forma desiderato.

Ricordatevi comunque che esistono due tipi di metabolismo. C’è quello basale e c’è quello energetico.

Il metabolismo basale è il consumo esercitato dal nostro organismo quando è in una condizione di riposo assoluto. E’ perciò quell’energia minima che occorre a un soggetto sveglio ma in uno stato di riposo, così da mantenere le funzioni vitali. In pratica è l’energia che mantiene attive le funzioni vitali come la digestione, la respirazione e la circolazione. Per calcolarlo occorre un digiuno di 12 ore, insieme a un relax fisico e psichico. E’ un metabolismo determinato a livello genetico in base al sesso, l’età, fattori ormonali etc.

C’è poi il metabolismo energetico. Questo è determinato invece dall’attività fisica e dalla termogenesi. La sua percentuale di consumo è minore rispetto a quella basale ma è un po’ più alta in chi pratica attività fisica rispetto a chi invece segue una vita sedentaria.

Come accelerare il metabolismo?

Per avere un ultrametabolismo occorre accelerarlo qual’ora sia un po’ lento. Dobbiamo prima di tutto tenere in conto sia il metabolismo basale sia quello energetico. Chi desidera perdere peso deve velocizzarlo ma purtroppo molte azioni intraprese in realtà ne provocano il rallentamento, come per esempio il ridurre troppo le calorie introdotte. Questo perché l’organismo entra in una sorta di auto difesa. Quando l’organismo riceve poco cibo non può prenderci certo il lusso di bruciare tanto, ecco che il metabolismo rallenta ulteriormente.

Per mettere in moto l’organismo occorre mangiare lentamente, così da non andare incontro a difficoltà digestive. Mangiare velocemente porta a gonfiare e ingrassare. Bisogna mangiare poco e spesso e sempre in modo variegato.

Occorre sempre mangiare le proteine, magari in una quantità leggermente superiore. Ma solo per brevi periodi e comunque senza esagerare. Occorre praticare sport così da far funzionare il metabolismo e mantenere i tessuti. Gli esperti consigliano comunque di fare attività fisica aerobica 2 o 3 volte a settimana.