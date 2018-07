Vacanze rilassanti fra agosto e settembre? Destinazione terme!

Se credi che agosto e/o settembre siano mesi troppo caldi per passare le tue vacanze in un centro termale, in 3 minuti possiamo farti cambiare idea. I vantaggi di scegliere questo tipo di vacanza sono diversi. In primo luogo il fatto che questi mesi sono quelli, per antonomasia, in cui le persone sono alla ricerca del massimo relax, per iniziare poi l’autunno alla grande e carichi di energia. Per raggiungere questo obiettivo non c’è nulla di meglio che rilassarsi fra idromassaggio tiepido, acqua, massaggi, alla faccia del caos di Ferragosto che si può trovare.

Mentre le giornate si accorciano si potrà magari fare un bel aperitivo in una vasca tiepida sotto un meraviglioso cielo stellato: un modo eccellente per chiudere la propria estate. Oltre a questo va considerato che scegliendo le terme si ha sempre la sicurezza di una vacanza perfetta: sole o pioggia infatti non saranno per nulla determinanti nel passare una buona giornata alle terme, che è assicurata sempre. Dulcis in fundo nel scegliere le vacanze alle terme in agosto e settembre: il risparmio incredibile dell’ offerta terme spa promossa dai tanti centri termali che vogliono attirare i flussi di clienti nel momento in cui la maggioranza delle persone ha le ambite ferie.

Dove andare alle terme?

Fare una vacanza alle terme in Italia da moltissime possibilità di scelta perché i centri sono tanti sparpagliati un po’ in tutto lo Stivale: da nord a sud le strutture sono diverse. Questo permette di associare al proprio benessere a sfondi di vario genere: si può optare per una località di mare per non rinunciare proprio a nulla, una in montagna per immergersi nelle meraviglie della natura, nei pressi di una città d’arte tutta da visitare.

La certezza è che scegliendo questo periodo si troveranno molti eventi e sagre nelle varie regioni, in cui degustare prelibatezze locali e conoscerne le tradizioni. Fra Campania, Calabria, Puglia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana i centri termali sono tanti e diversi e scegliere fra questi luoghi affascinanti dal punto di vista paesaggistico può non essere semplice. Tutto dipende tuttavia da dove si risiede e come si vuole spostarsi.

Da Nord a Sud

Fra le località più magiche c’è sicuramente il Trentino Alto Adige perché qui queste oasi di benessere sono molto caratteristiche e singolari e i servizi sono ineccepibili, senza contare la bellezza delle montagne imponenti attorno a sé. Da non perdere anche le Terme Euganee in Veneto, un luogo in cui questo culto del benessere è una tradizione antichissima e dove quindi si possono trovare anche i trattamenti più particolari. Qui momenti di relax si potranno abbinare a tranquille passeggiate nel verde, così come anche in Emilia Romagna, dove tuttavia le camminate possono anche trasferirsi in alcune delle più belle città d’arte del Nord Italia.

Spostandosi di poco altrimenti c’è l’immancabile Toscana, in cui il panorama termale, che ha origini che risalgono addirittura ai Romani, si affianca a tour in piccoli borghi antichi di estremo fascino, fra una degustazione di vino e assaggi di salumi. Scegliendo di trascorrere le vacanze alle terme ubicate al Sud, è possibile darsi alla buona cucina di Campania, Basilicata, Puglia, andando alla scoperta delle bellezze antiche di queste regioni mediterranee. I ritmi tranquilli di questa zona si assoceranno alla perfezione con la ricerca del benessere alle terme.