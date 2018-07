Bollette luce e gas: si può risparmiare con le offerte speciali

Quando si parla di offerte speciali e sconti spesso si pensa ai saldi di fine stagione, di solito praticati per l’abbigliamento. Oggi fortunatamente questo tipo di offerte sono disponibili anche presso alcuni gestori delle forniture di luce e gas. Visto che ormai vige il mercato libero, chiunque può valutare le offerte delle tante compagnie presenti in Italia, in modo da scegliere quella più interessante. Del resto ci sono numerose proposte dedicate a “categorie” di clienti varie, come ad esempio le famiglie, le aziende o i clienti dai consumi minimi. Trovare l’offerta migliore quindi è una questione al contempo semplice e complessa: le proposte presenti sono molteplici, ma non tutte si adattano alle esigenze del singolo cliente.

Come trovare l’offerta giusta

Per trovare le migliori offerte per quanto riguarda la fornitura di luce e gas ci si può affidare alla rete. Sono infatti tantissime le compagnie di fornitura di servizi che possiedono un sito internet aggiornato con tutte le migliori proposte del momento. Questo rende facile informarsi su questo tipo di proposte, anche a chi non l’ha mai fatto prima. Non serve quindi chiedere aiuto a un conoscente, o verificare le proposte sui siti di comparazione, visto che le pagine istituzionali delle varie aziende pubblicano già chiare informative sulle offerte disponibili. Per avere un esempio di ciò di cui stiamo parlando basta accedere alla pagina internet di IrenLuceGas, uno dei gestori più interessanti del momento. Già in home page troviamo tutte le principali proposte dell’azienda, suddivise per tipologia di cliente cui sono rivolte e anche per servizio richiedibile.

Non solo costi

Nel momento in cui si intende scegliere una nuova offerta per la fornitura di luce e gas è importante ovviamente controllare i costi del servizio, ma non solo. Ci sono infatti alcune aziende che propongono anche prodotti e servizi aggiuntivi alla mera consegna di energia elettrica e gas. Sono oggi disponibili anche aziende di fornitura di questi servizi che propongono ai loro clienti comode applicazioni per lo smartphone, tramite le quali si può mantenere costantemente controllato il consumo delle materie prime, chiedere assistenza in caso di guasto, verificare il pagamento delle bollette. Inoltre alcune aziende propongono alla clientela anche prodotti innovativi, come ad esempio dei kit di lampade a LED a prezzi scontati, apparecchiature per far funzionare al meglio gli impianti o anche pacchetti di servizi di manutenzione degli impianti. Questi prodotti si possono rivelare molto pratici e comodi, ma non solo; in molti casi infatti gestire correttamente i consumi ci consente anche di risparmiare in modo sensibile sulla bolletta bimestrale.

Risparmiare sulla bolletta

Spesso cambiare compagnia per la fornitura di servizi consente di risparmiare in modo sensibile sulla bolletta. Questo vale per luce e gas, ma anche per l’acqua o per il teleriscaldamento, nelle zone raggiunte da questo tipo di servizio. Ci sono poi dei comportamenti virtuosi che ci consentono di limitare i consumi, senza intervenire in alcun modo sul confort che possiamo ottenere in casa. L’importante infatti, quando si tratta di risparmiare sulla bolletta di luce e gas, è non dover evitare di avere una casa calda e piacevole in cui vivere. Tra le pratiche virtuose troviamo un corretto utilizzo degli elettrodomestici, come ad esempio la regolare sbrinatura del freezer, o l’abitudine ad accendere la lavatrice o la lavastoviglie solo a pieno carico, evitando l’eccessivo numero di lavaggi nel corso del tempo. Importante è anche avere a disposizione i migliori prodotti disponibili sul mercato, sia per quanto riguarda gli elettrodomestici, sia soprattutto quando si parla di caldaie. Oggi le caldaie a condensazione consentono di scaldare la casa al meglio riducendo enormemente i consumi rispetto alle caldaie a gas tradizionali.