Imprese artigiane: in Piemonte ancora non si supera il "guado della ripresa"

L’artigianato rappresenta una realtà estremamente importante e dinamica nel nostro Paese, che conta oltre 118mila realtà imprenditoriali e che vede in Piemonte un peso delle aziende artigiane sul totale che supera il 27%.

Il secondo trimestre del 2018 si chiude all’insegna della stabilità per il tessuto artigiano regionale. Dall’analisi dei dati del Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi emerge, infatti, come nel secondo trimestre dell’anno, a fronte di un tasso di crescita debolmente positivo (+0,31%) registrato per le imprese piemontesi complessivamente considerate, il comparto artigiano, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, abbia realizzato un lieve incremento della propria base imprenditoriale (+0,16%).

“Il risultato che questo II trimestre 2018 ci consegna non è entusiasmante: le imprese artigiane continuano a non superare il guado della ripresa, in linea con il resto del tessuto produttivo regionale. Le aziende di questo comparto, per lo più piccole e poco strutturate, hanno bisogno di un’attenzione maggiore e di politiche ad hoc più incisive e focalizzate sulle loro necessità” dichiara Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte.

Nel periodo aprile-giugno 2018, sul territorio piemontese sono nate complessivamente 2.154 imprese artigiane. Al netto delle 1.959 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio), il saldo appare finalmente positivo per 154 unità, dinamica che porta a 118.598 lo stock di imprese artigiane complessivamente registrate a fine giugno 2018 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce, come evidenziato sopra, in un tasso di crescita del +0,16%, risultato in linea rispetto a quello medio nazionale (+0,18%). Analizzando il tessuto imprenditoriale artigiano in base alla natura giuridica delle imprese che lo costituiscono, emerge come poco meno dell’80% delle realtà sia formata da ditte individuali, il 16,1% risulti composto da società di persone, mentre solo il 4,7% ha assunto la forma della società di capitale.

In termini di dinamica si evidenzia, nel secondo trimestre 2018, una crescita superiore alla media regionale per le altre forme, categoria che comprende anche le cooperative e i consorzi e che registra un tasso di crescita del +6,04%. In aumento appaiono anche le realtà strutturate sotto forma di società d capitale (+1,64%) e, in misura minore, le ditte individuali (+0,22%), mentre appaiono ancora in calo le società di persone (+0,58%).

Nel trimestre aprile-giugno 2018 quasi tutti i principali comparti artigiani evidenziano una lieve espansione del proprio tessuto imprenditoriale. In particolare il settore delle costruzioni, che pesa oltre il 41% del totale delle imprese artigiane piemontesi, mostra una crescita dello 0,19%. In incremento risultano anche le imprese degli altri servizi (+0,38%), che rappresentano circa un quarto delle artigiane regionali. Il dato migliore appartiene alle realtà agricole (+0,91%), mentre stabilità caratterizza il comparto del commercio (+0,06%) e quello manifatturiero (-0,06%). Per quanto riguarda il settore del turismo, a differenza di quanto avviene per le imprese non artigiane, si registra una flessione (-0,12%).

Nel II trimestre 2018 il leggero incremento evidenziato a livello medio regionale trova riscontro in quasi tutte le realtà provinciali. Cuneo e Torino, in analogia con il dato nazionale, realizzano entrambe una crescita del +0,18%.

Sostanzialmente in accordo anche Confartigianato imprese Piemonte, nella sua 3^ indagine trimestrale congiunturale del 2018 (realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte con l’ausilio di un questionario telefonico rivolto ad un campione di oltre 2500 imprese): parzialmente positiva, ma con diversi segnali di criticità.

Secondo i dati raccolti dall'analisi a campione, si prevede un saldo di produzione totale di 13.11%. La previsione dei nuovi ordini si attesta invece su un dato del 2.68%; quello dei nuovi ordini per esportazioni cresce pur rimanendo negativo (-0.06%).

Dal punto di vista degli investimenti si ipotizza che quelli per ampliamenti si attestino sul 5.98% e quelli per le sostituzioni sul 24.76%. Sono il 32.15% le aziende che invece non ne prevedono alcuno.

Le imprese che prevedono la totale regolarità dal punto di vista degli incassi sono il 72.28%. Saldo positivo per l'andamento occupazionale (9.03%): le imprese intenzionate ad assumere apprendisti si attestano sull'1.42%

“Le imprese artigiane – osserva Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – continuano a lavorare con l’impegno e la determinazione di sempre. Tuttavia per mantenere e consolidare la ripresa sono ora più che mai necessari provvedimenti adeguati da parte del Governo. Al riguardo, almeno per il momento, dobbiamo constatare che le misure sui contratti a termine contenute nel Decreto Dignità introducono rigidità e costi per le imprese. Se infatti sono certamente condivisibili la lotta alla precarietà del lavoro, il contrasto ai processi di delocalizzazione e la semplificazione degil adempimenti contributivi a carico delle imprese, l’irrigidimento nell’utilizzo dei contratti a termine è senz’altro negativo. Per creare nuova occupazione stabile occorre puntare sulla qualificazione dei lavoratori e fornire ai giovani le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro.”

“Altro elemento di preoccupazione – prosegue Felici – è il progressivo calo del credito verso le piccole imprese. Al riguardo basti dire che nel 2017 i finanziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti di 3,3 miliardi di euro (- 7,9%) e addirittura, rispetto al 2012, la diminuzione è stata di 13,7 miliardi (-26,1%). Tra le tante urgenze indifferibili dobbiamo segnalare la modifica del nuovo Codice dei contratti pubblici che non ha raggiunto l’obiettivo di favorire la partecipazione delle piccole imprese al mercato degli appalti, ma al contrario, la rende ancora più difficoltosa, anche a causa della mancanza di norme di attuazione.”

“Per quanto riguarda l’export – conclude Felici – occorrono azioni concrete per sostenere il Made in Italy che è da sempre sinonimo di qualità e che costituisce una componente essenziale della nostra economia.”