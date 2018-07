Spinnaker lascia Mondovicino, Betti: “Non è il nostro mercato”

Spinnaker lascia Mondovicino ma si pone in controtendenza rispetto a molte altre realtà territoriali costrette a chiudere ed abbassare le serrande per l'incombente crisi del mercato.

Quale il segreto del successo di questi negozi che puntano a clientela di un certo livello e i motivi che hanno portato ad abbandonare la strada dell'outlet lo abbiamo chiesto direttamente al “re” di Spinnaker Claudio Betti.

“Abbiamo deciso di lasciare Mondovicino appena terminato il contratto che avevamo stipulato con loro. I motivi sono diversi, in primo luogo non abbiamo voluto entrare in conflitto con alcuni brand che trattiamo nei nostri negozi e, in secondo luogo, abbiamo constatato che l'outlet non è il nostro mondo. Noi siamo per le vendite in season da sviluppare sia nei nostri punti vendita che on line” afferma Betti.

Ed è proprio questo il “segreto” per rimanerre all'interno del mercato nonostante la crisi?

“Nei nostri negozi non abbiamo riscontrato un calo di vendite rispetto agli altri anni. Sappiamo che il mercato sta soffrendo anche di una stagione turistica che ha stentato a partire, ma noi, fortunatamente non abbiamo avuto difficoltà pur rivolgendoci in particolare ai turisti. - specifica Betti – il nostro cliente medio è, infatti, il turista o persone che hanno seconde case e che colgono l'occasione di una vacanza o di un periodo di relax per dare i loro acquisti e poi, magari, anche una volta tornato a casa continua a rivolgersi a noi attraverso il nostro sito e acquistando on line”.

Sempre di più, infatti, ci si affaccia al mondo delle vendite on line, questo il segreto del successo?

“Il lavoro è molto cambiato negli ultimi anni. Direi che fotografando la situazione si può dire senza ombra di dubbio che negli ultimi 5 anni è stato necessario cambiare completamente pelle. Noi abbiamo saputo creare due canali, quello delle vendite on line e off line nei nostri negozi. Questi due canali si integrano e lavorano insieme riuscendo a dare una risposta completa alle esigenze dei nostri clienti. Solo chi riesce a crescere e a raccogliere le sfide di questo cambiamento riesce a stare sul mercato. Per farlo oltre alle vendite on line noi abbiamo voluto puntare molto sui Social e sul Marketing che credo siano settori fondamentali oggi per una attività commerciale” spiega Betti.

Tornando a Mondovicino dunque si è ritenuto non essere “conveniente” ai negozi Spinnaker che non pensano neppure ad altri orizzonti simili e che, per quel che concerne l'outlet mantengono esclusivamente quello di “casa loro” cioè ad Albenga nei pressi del cinema Multiplex.

“Abbiamo diversi negozi. Uno ad Alassio, poi quello di Sanremo che forse è il più importante, quello a Santa Margherita e a Portofino, poi abbiamo come outlet quello ad Albenga, ma è un discorso completamente diverso da altre e diverse realtà. Ad Albenga abbiamo i nostri uffici e i nostri magazzini e per questo abbiamo deciso di aprire l'outlet dove vanno a riversarsi alcuni capi. Non credo che, per il resto punteremo ad altre realtà come Mondovicino o Serravalle proprio perchè non rientra nel nostro genere” conclude Betti.