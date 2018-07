Una psicotraumatologa fossanese per generare il “Partito che non c’è”

Mentre il Pd, ad ogni livello, da quello nazionale a quello piemontese per arrivare all’ambito locale, resta intrappolato in bizantinismi autoreferenziali, L’Espresso offre questa settimana uno spunto di provocatoria riflessione al maggior partito della sinistra e a quel che resta della sua galassia. L’ultimo numero del settimanale da sempre faro per la gauche intellettuale italiana, dedica un’inchiesta e la stessa copertina al "Partito che non c'è".

Scrive il direttore Marco Damilano: “C'è una sinistra ufficiale dei partiti che vince poco e perde molto e c'è "un partito che non c'è" composto da militanti di base, attivisti, intellettuali, amministratori locali che compone il tessuto di una forza che non esiste ma che vorremo ci fosse. Un tessuto di pensieri, parole e vocabolario che la sinistra ha perso e vorremmo recuperasse. Tante persone normali – osserva Damilano - che non sono personaggi e neppure conosciuti e che noi, questa settimana, cerchiamo di far conoscere”.

Tra questi “sconosciuti”, sulla copertina, campeggia la foto di Donatella Galliano, cuneese, per la precisione fossanese, presidente di “Psicologi per i popoli”, una rete di associazioni che portano professionisti ad attivarsi per dare assistenza alle persone e alle comunità colpite da disastri, gravi incidenti, emergenze umanitarie. Specializzata in Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia, Galliano è stata premiata a fine marzo dello scorso anno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai soccorritori dell’hotel Rigopiano in Abruzzo, per l’opera svolta dopo la tragica valanga.

E’ perlomeno curioso che il suo nome venga associato, insieme ad altri, alla possibile ricostruzione di una classe politica della sinistra che oggi appare allo sbando e senza bussola. Ma L’Espresso, per quanto non sia più quello degli anni ’80, non scrive certo a caso su tematiche di questa portata. Fatta salva la provocazione intellettuale, resta il dato che una cuneese, donna, viene indicata come possibile testa di ponte per il rilancio di un progetto post ideologico di un partito che parecchi cercano ma che – come osserva Damilano – oggi non c’è.