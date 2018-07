Minore si fece male durante una partita di calcio al comunale di San Benigno: il padre cita in giudizio il Comune di Cuneo e la società sportiva

Una partita di calcio tra ragazzini al campo comunale di San Benigno, frazione di Cuneo. In campo c'è anche E.J.S., minorenne di Mondovì che, a seguito di uno scontro di gioco, cade e si fa male. E' l'8 maggio del 2014 ma, a distanza di oltre 4 anni, la questione non si è ancora chiusa.

Il terreno di gioco, come si legge nel documento presente nell'albo pretorio comunale, è in pessime condizioni, con buche e sassi ben visibili e, pertanto, inidoneo alla pratica in sicurezza di una partita di calcio.

Ecco che, trattandosi di impianto comunale, il padre del ragazzino ha deciso di citare il Comune di Cuneo in giudizio. Il figlio, infatti, ha subito, a seguito di quell'incidente di gioco, un danno biologico permanente.

Una lunga trafila medica, con conseguenze reali sulla vita del ragazzino. Il trauma sacro-coccigeo riportato lo costringe a stare a casa da scuola per 20 giorni e a servirsi di una ciambella per sedersi, oltre al fatto che non può fare sport per oltre un anno.

Il 31 marzo del 2016 il padre del minore richiede una visita medico legale a seguito della quale viene formulata la seguente diagnosi: “esiti di traumatismo contusivo sacro-coccigeo produttivo di frattura della prima vertebra coccigea e sviluppo di coerente sintomatologia algico-disfunzionale” con riconoscimento di danno biologico permanente del 5% e di un’inabilità totale per 2 giorni, del 50% per venti giorni e del 25% per ulteriori quaranta giorni.

In conseguenza della diagnosi, l'uomo decide di muoversi legalmente per tutelare il figlio. Tra i soggetti cita in giudizio il Comune di Cuneo, appunto, e l’associazione A.S.D. San Benigno. In conseguenza dell’infortunio viene quantificato in € 11.277,00 il danno non patrimoniale e in € 305,00 il danno patrimoniale, per un totale di € 11.582,00.

Il Comune di Cuneo ha però deciso di "resistere", in quanto non ritiene ci siano a suo carico presupposti di responsabilità. A difenderlo ci sarà lo studio legale torinese Tosetto, Weigmann e Associati.