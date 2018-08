ACEM, la scissione parziale degli 87 Comuni si avvicina: Mondovì dice sì

Partiamo da un dato di fatto: ACEM ha vita breve. O meglio, l'autonomia di ACEM ha vita breve. Secondo le leggi attualmente vigenti, infatti, entro il 10 ottobre occorre costituire un consorzio di area vasta, vale a dire un consorzio unico provinciale che raggruppi quelli di Alba, Saluzzo, Cuneo e, appunto, ACEM.

L'operazione, in tal senso, è ben avviata e proprio nell'ambito di questo processo di revisione della struttura si è discusso con gli 87 Comuni appartenenti ad ACEM della possibilità di costituire una società consortile a responsabilità limitata a proprietà interamente pubblica per la gestione delle proprietà immobiliari e degli impianti tecnologici attualmente intestati ad ACEM e afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, nonché per la gestione dei contratti collegati in corso di esecuzione.

Un'ipotesi diventata con il passare dei giorni una quasi certezza, tanto che i vari Consigli comunali la stanno vagliando in queste ore e giovedì 2 agosto si terrà una nuova assemblea in ACEM per avere una visione d'insieme della situazione e capire se quest'ultima si concretizzerà.

L'ente consortile che nascerebbe si chiamerebbe "Società Monregalese Ambiente", avrebbe sede legale in Ceva all'indirizzo indicato nel registro delle imprese e durerebbe sino al 31 dicembre 2060.

La sua costituzione sarebbe essenziale per due aspetti, come spiega il presidente di ACEM, Gian Pietro Gasco: "Sarebbe innanzitutto giusto convogliare in una società totalmente pubblica, partecipata in modo consortile, i beni immobiliari dei Comuni attualmente in ACEM, che hanno già investito e stanno tuttora pagando investimenti su strutture, quali i centri di raccolta l'impianto di Magliano Alpi e la discarica. Oltre a garantire la proprietà di questi immobili in capo ai Comuni che li hanno pagati, inoltre, la società consortile assicurerebbe l'obbligo per qualsiasi esterno di convenzionarsi con lei per poter accedere agli impianti".

"Il secondo aspetto - ha proseguito Gasco - è legato al fatto che già esistono in provincia due modelli di questo genere (Alba e Cuneo). In questo modo ci si allineerebbe alla realtà provinciale esistente per poter poi lavorare in sinergia, con metodologie simili e integrazioni di impianti con accordi presi successivamente. Gli 87 Comuni rimarrebbero comunque in ACEM per quanto concerne le funzioni di raccolta".