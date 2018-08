“Perché non aprire a Savigliano una farmacia comunale?” Sarebbe la settima in città

A Savigliano potrebbe aprire una settima farmacia, magari di carattere comunale. È l'ipotesi – a cui il sindaco Giulio Ambroggio lascia la porta aperta – emersa durante il Consiglio comunale di lunedì sera.

Il Movimento 5 stelle, per bocca della consigliera Claudia Giorgis, ha invitato a valutare l'apertura di una nuova farmacia, suggerendo di guardare al vicino comune di Fossano, dove vi sono ben tre farmacie municipali. “A Savigliano – ha detto Giorgis nella sua interrogazione – sono presenti sei farmacie: cinque in città (di cui quattro a poca distanza l'una dall'altra) ed una nella frazione di Levaldigi. Sappiamo che le farmacie, oggi più che mai, svolgono un importante servizio pubblico. Oltre alla vendita di farmaci, permettono di prenotare visite mediche, pagare il ticket in contante e di effettuare analisi del sangue”. “Secondo la legge – ha proseguito – Savigliano e il suo concentrico dovrebbero prevedere un numero più elevato di farmacie sul territorio. Perché non aprire una nuova farmacia comunale, magari delocalizzandola in zone periferiche della città, notoriamente più abitate e prive di servizi?”.

Claudia Giorgis ha dunque citato la città degli Acaja. “Lì – ha spiegato – ci sono tre farmacie comunali; lo scorso anno il loro fatturato è stato di 2.750.000 euro. I ricavi vengono utilizzati per il sostegno al welfare, in particolare per i servizi rivolti all'infanzia. Potremmo pensare ad una cosa analoga”.

Il primo cittadino ha confermato come, effettivamente, lo spazio per una nuova “croce verde luminosa” ci sarebbe. “In base al numero di abitanti – ha detto Ambroggio – la legge consentirebbe l'apertura di una settima farmacia. È vero che quasi tutte le farmacie sono ora in centro: zone come borgo Pieve, borgo Marene o la zona Vernetta sono completamente sguarnite. L'amministrazione sta valutando e studiando con grande attenzione questo problema, che è effettivamente sentito”. Indispensabile, però, procedere con cautela. “Questa argomento – ha aggiunto Ambroggio – comporta una serie di problematiche. Dovremmo stare attenti, il giorno in cui decidessimo l'apertura della farmacia comunale, a non incappare in qualche ricorso al Tar, come successo da altre parti".