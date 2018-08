"Perdiamo una persona che non demordeva mai": il Consiglio comunale di Mondovì ha ricordato il suo ex presidente Ignazio Aimo

"Non avrei mai voluto fare questo ricordo per via dei personali rapporti ultratrentennali avuti con il defunto" . Elio Tomatis , presidente del Consiglio comunale di Mondovì, ha aperto la seduta di martedì 31 luglio con il ricordo del dottor Ignazio Aimo , medico chirurgo ed ex presidente del Consiglio comunale monregalese deceduto giovedì scorso presso l'ospedale di Cuneo a soli 73 anni d'età.

"Non vorrei parlare di lui sotto il profilo professionale - ha proseguito Tomatis - . Mi viene più facile parlare del percorso fatto assieme. Conobbi Ignazio nel lontano 1983, quando a Mondovi era nato il partito repubblicano, di cui egli era leader indiscusso. Mi ha affascinato sin dal primo momento: ricordo le riunioni di sezione che si facevano in quegli anni presso l'allora cinema "Italia", la vita di partito, i convegni e i congressi. Da allora sono passati molti anni e nel frattempo Ignazio ha vissuto da protagonista ben 6 legislature. Ci legava una reciproca stima. Di lui ricordo l'onestà assoluta, l'eloquio garbato, che dovrebbe esserci d'insegnamento sempre, e il suo grande carisma. Perdiamo una persona che sapeva battersi, che non demordeva, che amava la sua professione, la politica, la città di Mondovì e il territorio monregalese" .

Sono quindi intervenuti alcuni consiglieri comunali per testimoniare il loro affetto e la loro stima nei confronti di Ignazio Aimo, a cominciare da Angela Boetti: "Le nostre famiglie erano molto amiche in passato, poi noi giovani ci eravamo un po' persi, finché non ci siamo ritrovati in occasione dell'ultima campagna elettorale. Ignazio non aveva un carattere malleabile e detestava l'approssimazione, la mancanza di fermezza e di ideali. Era l'ultimo a finire di lavorare e il primo a intervenire. Si è sempre posto in maniera composta e pacata verso il prossimo. Nella sua carriera di chirurgo ha fatto quasi 60 mila interventi e tante sono le persone che hanno messo la loro vita nelle sue mani: di certo non ha vissuto invano la sua vita terrena".