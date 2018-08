Il labirintico mondo delle crocchette per cani: come scegliere

Quando si entra in un supermercato o in un negozio di animali e si va di fronte allo scaffale dell’alimentazione per cani, ci si trova di fronte una grandissima varietà di prodotti. I brand di cibi per cani oggi sono tanti e, infatti, trovare un buon prodotto di qualità, che magari sia conveniente non è facile. Alcuni si fanno ammaliare dalla bella confezione dove, magari, c’è anche proprio la propria razza di cane; altri dalle pubblicità in tv; altri ancora dalle promozioni. Di fronte a uno scaffale così vario, come capire che cosa comprare al nostro amico a quattro zampe?

Innanzitutto è bene sottolineare che gli esperti e i veterinari (basta consultare un qualunque studio sull’argomento) consigliano di preferire il cibo secco. Questo, infatti, garantisce un apporto bilanciato di nutrienti, rispetto ad altri cibi, e fa anche bene a gengive, denti e sistema di masticazione. Anche avendo individuato la migliore categoria di cibo per il nostro cane, la scelta resta comunque ampia: le crocchette per cani sono tante e molto diverse fra loro. Vediamo come scegliere le migliori.

Come scegliere le crocchette migliori per il cane

Quando si vuole scegliere un alimento di qualità per il proprio cane, è importante conoscere quali sono le sue esigenze e i conseguenti elementi nutrizionali che bisogna ricercare. Ecco che, quindi, la domanda da farsi è riguardo a Fido: in che età rientra? Di che taglia è? È in salute o ha qualche problemino? Ha qualche esigenza particolare come razza?

Questo perché esistono le crocchette per cani piccoli e grandi, le crocchette per cani in sovrappeso, per quelli anziani, cuccioli, le crocchette per cani con dermatite, diabetici e molte altre varietà. Insomma il cibo secco per i cani va selezionato con attenzione, soprattutto se il cane ha qualche patologia a carico. Per scegliere bene, tuttavia, è importante dimenticare le pubblicità e non farsi attirare dalle apparenze iniziando a leggere le etichette.

In questo senso è quasi meglio acquistare online, così si può fare in tutta calma. Conoscendo le esigenze del vostro amico a quattro zampe e avendo sotto controllo quello che contengono le crocchette per cani che avete di fronte saprete individuare quali sono le migliori e scegliere, fra queste, quelle più convenienti.

Cosa contiene una crocchetta per cani

Se hai a cuore la salute del tuo cucciolo è importante che impari a distinguere delle crocchette per il cane di qualità da quelle che non lo sono. In linea di massima (anche se non è una regola) i prodotti low cost da supermercato o discount non sono un granché. Per questo in linea di massima la scelta si restringerà ai prodotti dei negozi di animali, fisici o online. La prima cosa che v’è indicata fra gli ingredienti in un buon prodotto è certamente il tipo di carne, con provenienza e certificazione.

I cereali e le ceneri animali devono essere dosati, anche se la tendenza è aumentarli per far volume. In tutti i casi, il mais, il frumento, la soia non fanno bene ai cani, meglio preferire contenuti come riso integrale o avena. I conservanti, benché necessari, sono da evitare quanto possibile: specialmente per quanto riguarda i più nocivi come BHT, BHA, Ethoxyquin.