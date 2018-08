Nice consolida la propria leadership nel settore Home & Building Automation attraverso l’acquisizione di V2

V2, punto di riferimento nel settore dell’automazione per cancelli, serrande, porte, barriere stradali e dispositivi di sicurezza, entra a far parte della multinazionale veneta Nice, quotata in Borsa Italiana dal 2006. L’operazione rappresenta un ulteriore passo di consolidamento del polo d’eccellenza italiano della Home & Building Automation: Nice si rafforza così in alcuni mercati strategici – specialmente Italia, Francia e Spagna – e integra nel proprio gruppo un player fortemente sinergico dal punto di vista commerciale e tecnologico.

Il team di Oaklins Arietti, guidato dal partner Davide Milano, ha assistito in qualità di advisor sell-side V2, gruppo italiano con sede a Racconigi (Cuneo), nato nei primi anni ‘80 dall’intuizione di Livio Costamagna e Franco Cenniccola. Nel 2017 V2 ha confermato il trend di crescita degli ultimi anni registrando un fatturato consolidato di 29,719 milioni di euro, generato in gran parte all’estero, e un EBITDA di 4,069 milioni di euro. Al gruppo è stato attribuito un Enterprise Value complessivo di circa 30 milioni di euro.

L’operazione appena perfezionata ha visto l’acquisizione del 100% delle quote della capogruppo V2 SpA. I fondatori Livio Costamagna e Franco Cenniccola rimarranno in V2 per garantire continuità e l’integrazione della società di Racconigi con la multinazionale di Oderzo (Treviso). Grazie a un lungo percorso di crescita organica e per acquisizioni nel settore, Nice è diventata un riferimento internazionale nel campo dell’Home and Building.

"Visione, creatività, innovazione e affidabilità sono il DNA di V2 - dichiara Livio Costamagna Presidente di V2 SpA - Sono molto felice di questa unione con il Presidente Lauro Buoro ed il suo Gruppo Nice, eccellenza mondiale del mercato dell’automazione e della domotica perché sarà per tutti noi una sfida entusiasmante da vincere insieme".

Davide Milano, partner di Oaklins Arietti a capo del team di M&A advisory per V2, aggiunge: "Il settore della domotica è in grande fermento in questi anni. Il progresso tecnologico e la crescente fruibilità di prodotti all’avanguardia sta determinando un cambiamento nel modo di concepire la casa e la comodità. Un cambiamento virtuoso destinato ad accelerare ulteriormente nel prossimo futuro. Questo si traduce in un processo di consolidamento attraverso acquisizioni mirate e sinergiche e in importanti investimenti rivolti all’innovazione. Siamo orgogliosi di un’operazione che permette il consolidamento di un polo d’eccellenza italiano che ci conferma tra i punti di riferimento del mercato internazionale. Il nostro team di Advisory - coadiuvato dal Director Paolo Russo - ha gestito un’operazione tanto rapida quanto complessa che ha visto da una parte la V2 – realtà con stabilimenti e filiali in tutto il mondo – e dall’altra Nice, un operatore quotato di elevato standing internazionale".

V2 è stata assistita da Studio Musumeci, Altara, Desana e Associatiper gli aspetti legali.Per il perfezionamento dell'operazione Nice S.p.A. è stata assistita da euroMerger per gli aspetti finanziari e dall’Avvocato Dario Picone dello studio legale CMPLaw per gli aspetti legali.