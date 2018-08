A Prato Nevoso riparte il grande “Gino Speed Show”

Anche quest’anno a Prato Nevoso (Frabosa Sottana) parte “Gino Speed Show”, l’evento dedicato ai motori arrivato alla sua seconda edizione, che partirà Sabato 4 agosto dalle 10. Un’intera giornata sui tracciati montani, promossa dalla concessionaria Gino di Cuneo, che quest’anno guarda al futuro: protagoniste della giornata saranno le green car, elettriche ed ibride, che gli ospiti potranno mettere alla prova con test drive esclusivi.

Non solo, alle vetture da rally del Gino WRC team e dell’Hystoric Rally, verrà affiancata l’elettrica smart EQ fortwo. E per i veri appassionati, taxi drive sulle super car della Concessionaria!“Questa seconda edizione del Gino Speed Show per noi rappresenta un evento importante, con cui vogliamo rinnovare la nostra passione per i motori e condividerla con gli ospiti della giornata.

È un’occasione per tutti per conoscere da vicino e provare in prima persona le novità e le anteprime del settore in un contesto ludico e conviviale. Da bravi pionieri, quest’anno abbiamo scelto come tema, le green car, che sono parte integrante di un futuro piuttosto vicino e su cui il Gruppo Gino sta investendo molto.” (Alessandro Gino, general manager dell’omonima azienda).

Test rally del Gino WRC team e dell’Hystoric Rally, si alterneranno ai test drive green su percorsi dedicati per creare un vero show da vedere e da vivere. Per i veri amanti dei motori, sono attesi grandi nomi, come le mitiche WRC Fiesta della scuderia di Gino WRC Team e Corolla WRC, che sfileranno con le storiche Stratos, Lancia Rally 037, Delta S4, Delta Gruppo A, tutte vetture ufficiali del team Lancia e la Toyota Corolla ex Sainz.

Novità 2018, la famosa Subaru WRC 2004 S10, telaio nr 5, dal passato grandioso. Inizialmente targata da Prodrive come 555 WRC, partecipa al New Zeland Rally 2004 nel mondiale WRC, vincendo la gara con Petter Solberg, pilota ufficiale Prodrive e campione del mondo nel 2003. In seguito ritargata da Prodrive come NT53 SRT (attuale targa), partecipa ad altre 2 gare di Mondiale: Rally di Argentina 2004 e al Wales GB 2004 vincendo nuovamente quest'ultima gara. Dal 2005 la vettura passa a team privati correndo in UK e Irlanda fino a oggi, entrata nella scuderia del Gino WRC Team.

Nel frattempo, in pomeriggio, gli ospiti potranno provare gratuitamente su circuiti dedicati le avveniristiche BMW i8, le elettriche BMW i3 e Smart EQ e le ibride BMW 225 xe e GLC 350e 4MATIC hybrid. Immancabile, ovviamente, il pickup Mercedes Classe X, tanto apprezzato dagli amanti dell’off-road.

Non solo test drive green, ma anche race car green. Sulle piste sarà infatti possibile notare la smart EQ fortwo firmata Gino, fresca del campionato 100% elettrico denominato smart EQ fortwo e-cup, in cui la Concessionaria stessa gareggia.Ospite d’eccezione, la pilota Rachele Somaschini, che nel 2016 conquista il titolo di Classe Racing Start Plus nel campionato italiano velocità montagna e si aggiudica il titolo di campione Mini Challenge Cooper S 2016 e The Best Woman on Wheels.

Già legata alla Concessionaria dal 2017, per la quale ha corso nel MINI Challenge 2017, con la sua Mini JCW Pro di MINI Gino by RS Team nel 2017, sarà presente con la sua MINI Cooper S JCW dal motore 1.6 Turbo con circa 280 cv.E per i veri appassionati, durante la giornata, sarà possibile vivere un emozionante taxi drive su una delle note Supercar della Concessionaria Gino, la cui cifra simbolica verrà interamente devoluta alla Associazione Filippo Astori per sostenere il progetto “Orfanotrofio Hisani”.

Insomma si potrebbe dire, un giro che vale una missione!In più tanto intrattenimento per i più piccini e soprattutto dalle 18.30 gran finale aperto a tutti con il Luca Bergamaschi Show, direttamente da Striscia la Notizia.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0171/410700 oppure visitare il sito www.ginospeedshow.com