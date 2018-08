Mondovì, il sindaco Adriano ricorda Mauro Pettini: "Era un uomo instancabile"

La notizia della morte di Mauro Pettini, 78 anni, presidente della sezione di Mondovì dell'ANPI e vicepresidente del direttivo provinciale dell'omonima associazione, è giunta come un fulmine a ciel sereno nella giornata di mercoledì 1 agosto.

L'uomo combatteva da tempo contro la malattia ed è deceduto presso il nosocomio "Poveri Infermi" di Ceva.

A ricordare la sua figura è stato il sindaco monregalese, Paolo Adriano: "La scomparsa di Mauro Pettini mi colpisce e addolora - ha commentato -. Insieme a me tutta l'amministrazione comunale partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia e la sezione ANPI di Mondovì. In questo primo anno di mandato ho avuto modo di incontrare diverse volte il presidente Pettini: era un uomo instancabile, sempre pronto a proporre iniziative capaci di coinvolgere la cittadinanza. Insieme abbiamo condiviso anche la posa delle "pietre d'inciampo" in via Sant'Agostino. La nostra città, medaglia di bronzo al valor militare per la Guerra di Liberazione, deve molto a lui e ne continuerà l'opera, affinché mai venga meno il ricordo di chi ha combattuto per la libertà del Paese".

Il commiato a Pettini è giunto anche da "Mondovì in Movimento": "La memoria è per tutti; è un momento che unisce e rinsalda i rapporti; è il momento con cui si riparte, si dà nuovo slancio e grazie al quale una comunità immagina il proprio futuro. Mauro Pettini lo sapeva bene e probabilmente per questo decise di concedere il patrocinio dell'ANPI al progetto di 'Mondovì in Movimento' 'Marmi Monregalesi', con il quale si sono restaurate alcune delle lapidi dedicate ai Caduti. Il sostegno suo e di tutta l'ANPI monregalese ha permesso a una piccola iniziativa come la nostra di diventare altro rispetto a una semplice testimonianza di senso civico. Altri più titolati di noi sapranno meglio rendere onore alla sua figura e all'impegno di una vita. Noi vogliamo semplicemente ricordarlo per questo piccolo ma significativo gesto, per aver condiviso con noi e messo a disposizione dell'intera comunità monregalese, un po' del suo tempo, della sua esperienza, della sua storia, affinché nella pietra, che pare rendere immutabile lo scorrere del tempo, la parola scritta sia di monito, di ricordo e speranza per una comunità, la nostra".