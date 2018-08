Bra, cinema sotto le stelle: “Contromano” in frazione Riva

Antonio Albanese è regista e protagonista di “Contromano” il film in programma giovedì 9 agosto 2018 dalle 21,30 in frazione Riva di Bra per la rassegna di cinema itinerante “Periferia cuore della città”. Il popolare attore comico interpreta Mario Cavallaro un commerciante milanese abitudinario che si divide tra il suo negozio di calze e il terrazzo di casa dove coltiva l’orto. Il suo trantran quotidiano è sconvolto nel momento in cui subisce la concorrenza di Oba, venditore ambulante di calzini senegalese. Cavallaro mette allora in atto un piano per risolvere l’impasse: intraprende un viaggio in automobile per riportare, contro la sua volontà, Oba in Africa.

Ad aprire la serata sarà la proiezione di un frammento di intervista ad Eugenio Bailo che racconterà come avveniva in passato la trebbiatura del grano nelle campagne braidesi. l cortometraggio, a cura dell’assessore alla Cultura Fabio Bailo, è realizzato con materiali audiovisivi attinti dall’archivio dell’Istituto storico di Bra e dei braidesi. La rassegna “Periferia cuore della città” prosegue per tutto il mese di agosto. Giovedì 16 agosto in piazza Giolitti si potrà vedere il film biografico “Il giovane Karl Marx” (di Raul Peck).

Martedì 21 agosto, invece, è in programma il recupero della proiezione, precedentemente annullata per maltempo, in frazione San Michele: dalle 21.30, sul grande schermo “Tutti i soldi del mondo” preceduto da una video-testimonianza di Piero Fraire dedicata agli “utin” sulle colline intorno a Bra. Il 23 agosto a Madonna Fiori si potrà vedere il cartone animato “Coco” e il 30 “L’ora più buia” (di Joe Wright) a Pollenzo.

Il 6 settembre è in programma la serata “Musiche da film”: nel cortile di Palazzo Garrone, dalle 21,30, la banda cittadina “Giuseppe Verdi” suonerà dal vivo celebri colonne sonore italiane e straniere, tra cui brani di Ennio Morricone e John Williams e tanti altri, mentre saranno proiettati i frammenti delle pellicole. Chiude la rassegna, il 12 settembre, il recupero della proiezione a San Matteo (annullata a luglio per pioggia): alle 21.30 si potrà vedere “A casa tutti bene”. Le proiezioni iniziano dopo le 21.30. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it.