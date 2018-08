La moda Bottero Ski sfila a Vernante!

La moda Bottero Ski con le anteprime per l’inverno 2018/19 torna a sfilare a Vernante. Venerdì 3 agosto, a partire dalle ore 21,00, non perdere l’appuntamento, come di consueto, in piazza dell’Ala per una serata di moda, sport, spettacolo e tanto divertimento per tutti!

A intrattenere il pubblico presente la cantante Raffaella Buzzi con la sua musica unica e originale che spazia dalla musica italiana e internazionale al jazz.

Si esibiranno le atlete campionesse italiane della ginnastica artistica “ A.S.D. Cuneo Ginnastica “.

Come ogni anno, sfilano i clienti di Bottero Ski, che presentano le collezioni in vendita presso i negozi Bottero Ski di Limone e di Vernante.

Sfilano le anteprime dell’alta moda dello sci inverno 2019, come i ricercatissimi marchi Goldberg, Fusalp, Toni Sailer e le novità dello sci tecnico come Colmar, Phenix, Zero Rh+, Descente, Helly Hansen e i nuovi marchi sportswear come RRD, Les Volieres, Woolrich, Colmar Originals, Canottieri Portofino e tanti altri.

Sfila anche la moda mare con marchi come Sundek, Super Dry e F***k, e la moda donna e uomo e le collezioni junio r con oltre 100 bambini in passerella, con i marchi che appassionano i giovani come Pyrex, Boy London e Shop Art, e i classici degli anni ’80 ritornati di gran moda come Levi’s, Diadora, Fila.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet: http://www.botteroskiblog.com