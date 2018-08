Dalla Regione il Bando per l'accoglienza degli stagionali in agricoltura

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, ha varato i criteri per l’apertura del Bando 2018 riservato ai Comuni e alle Associazioni con essi convenzionati per il recupero o la realizzazione di strutture destinate all’accoglienza dei lavoratori stagionali non fissi in agricoltura.

Il bando, in attuazione a una specifica Legge regionale, la 12/2016, viene varato per il terzo anno consecutivo e prevede un contributo complessivo di 100 mila euro (25 mila al massimo per ogni intervento), per Enti locali e associazioni che nel 2018 hanno già o stanno recuperando o attrezzando strutture per l’accoglienza temporanea degli stagionali. Nel 2017 i fondi sono andati a quattro Comuni nella stessa area: Saluzzo, Costigliole, Lagnasco e Verzuolo.

“E’ un impegno forte che ci siamo dati, anche approvando una Legge regionale apposita - commenta Ferrero - così da far fronte all’esigenza di intervenire nel settore della raccolta stagionale in modo equo e socialmente accettabile, per dare la possibilità di accogliere temporaneamente i lavoratori stagionali in modo dignitoso".

Il Saluzzese? “E' sicuramente un’area calda da questo punto di vista, anche se i dati in nostro possesso ridimensionano in parte l’emergenza di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane. A fronte, infatti, di circa 200 persone che non trovano una sistemazione adeguata, ci risulta che oltre 2000 stagionali operano in questo periodo con contratti regolari e sistemazioni dignitose. Un merito che va riconosciuto a chi, a partire dal Comune di Saluzzo e dalle altre amministrazioni pubbliche, ha operato concretamente, in un momento difficile, per dare risposte a un settore, quello frutticolo, che rappresenta nella nostra regione una economia rilevante, conosciuta in tutto il mondo per la qualità della sua produzione. Con questo bando intendiamo dare anche nel 2018 un contributo concreto a un ulteriore miglioramento della situazione”.