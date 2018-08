Limone Piemonte, opposizione all’attacco: “Con i nostri voti tecnici più volte abbiamo salvato la maggioranza”

“Sono almeno tre volte che teniamo in piedi la maggioranza attraverso il nostro voto tecnico in consiglio e in cambio riceviamo solo attacchi e critiche strumentali e senza fondamento. Per questo abbiamo deciso di rispondere”.

Con queste parole il consigliere di opposizione Domenico Clerico, del gruppo “Limone Turismo e Paese”, spiega il perché, alla fine dell’ultima seduta consiliare in Comune a Limone Piemonte, il capogruppo Franco Revelli, ha voluto leggere una dichiarazione per motivate l’allontanamento dei consiglieri di minoranza dalla sala consiliare.

“Il sindaco Angelo Fruttero - prosegue Clerico - più di una volta ha chiesto all’opposizione un voto tecnico per non far cadere l’amministrazione e mandare avanti i progetti in cantiere per il bene del paese. Mi riferisco alla società degli impianti di risalita della Lift e al Tenda, per esempio. Questa volta il voto tecnico c’è stato chiesto per approvare il bilancio. Però se le altre volte in quattro votavamo contro e il capogruppo, dopo aver sottolineato che per principio si era contrari, dava il proprio voto per senso di responsabilità. Questa volta invece, stufi delle polemiche e degli attacchi di questa Giunta, in maniera rispettosa e pacata, abbiamo deciso di uscire in quattro dall’aula mentre il capogrupppo Revelli, che si è astenuto, ha letto le motivazioni di quel gesto. Ripeto - precisa Clerico - un gesto fatto in maniera pacata, nella giusta sede istituzionale e senza attacchi personali. Solo abbiamo ritenuto giusto e doveroso spiegare il nostro comportamento”.

"Inoltre - aggiunge Clerico - i problemi che questa amministrazione dice di aver avuto tra Patrto di Stabilità e Decreto Monti, in realtà siamo stati noi, dal 2001 ad avere ripercussioni negative e non loro che, tra l'altro hanno usufruito di alcuni fondi che eravamo riusciti ad ottenere noi".

E alla domanda: “Ma perché non fate saltare la maggioranza?” Clerico risponde: “Per senso di responsabilità”.

Ecco per intero la lettera letta dal capogruppo di opposizione de “Limone Turismo e Paese”, Revelli, durante il consiglio comunale, attraverso la quale viene chiesta più responsabilità e meno attacchi gratuiti alla maggioranza.

Signor Sindaco,

per la riunione del Consiglio Comunale, Lei e la Giunta avete chiesto un impegno di responsabilità al nostro gruppo.

Si tratta di concorrere con un voto “tecnico” per garantire l’approvazione di importanti provvedimenti, in primo luogo le questioni di bilancio, che altrimenti, se non approvate, porterebbero alle dimissioni della sua maggioranza.

Mi consenta tre considerazioni:

1) La maggioranza attuale, sei consiglieri, si trova in difficoltà a portare a termine la legislatura sino alle elezioni del 2019 per la frequente assenza di un consigliere.

2) Il gruppo di opposizione, scaturito dai risultati elettorali e da me presieduto, ha accolto positivamente la sua richiesta, come è già avvenuto in altre occasioni, poiché l’interesse generale di Limone Piemonte richiede che questa Giunta non cada e porti a termine alcune grandi questioni concordate ( es: LIFT, Tunnel di Tenda, Ferrovia, finanziamenti regionali per le opere turistiche invernali ed estive).

3) Nella seduta di apertura del 2014 ho dichiarato che la nostra non era una minoranza bensì una opposizione costruttiva: critica, ma propositiva e non pregiudizialmente avversa alle decisioni importanti che riguardano l’interesse generale di Limone Piemonte. Così ci siamo sempre comportati nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità che gli elettori hanno assegnato alla maggioranza ed all’opposizione. Siamo sempre stati responsabilmente collaborativi.

Questa seduta del Consiglio si apre con alle spalle un nuovo manifesto polemico di un Assessore che ha provocato la risposta di un Consigliere che ha fatto parte della maggioranza e si è schierato con un altro collegata all’opposizione per dissidi interni alla maggioranza.

Non entriamo nel merito se non per sottolineare- e ce lo conceda- che forse la collaborazione sarebbe stata più proficua per il Paese Limone Piemonte se sin dall’inizio se la maggioranza avesse rispettato quello spirito collaborativo che aveva caratterizzato la precedente amministrazione ( es Presidenza della commissione urbanistica alle opposizioni, Vice Presidenza della Casa di riposo ecc)

Molte regole sono cambiate nell’ultimo decennio per gli Enti Locali- ruolo dei funzionari con potere di firma secondo la Bassanini, risorse di bilancio, crisi ecc- ma la regola fondamentale delle buone pratiche democratiche resta fondamentale.

Tra queste vi è il sacrosanto diritto di evidenziare, a fronte di critiche di cittadini, le cose fatte e le difficoltà di bilancio dovute alla crisi, senza però continuamente attribuire tutte le difficoltà alle amministrazioni precedenti in modo propagandistico.

Chiedo alla maggioranza, a fronte della nostra responsabilità, di superare i dissidi per portare a termine questa legislatura concentrando gli interventi sulle questioni più importanti senza inutili spunti propagandistici.