In una casa in campagna, in campeggio o in giardino, un gruppo elettrogeno garantisce sempre continuità all'energia elettrica!

Hai bisogno di luce ma sei in aperta campagna e non hai accesso alla rete elettrica? Oppure ti è andata via la corrente di casa e non sai come fare? Nessun problema, ci sono i gruppi elettrogeni! Il generatore di corrente, comunemente chiamato gruppo elettrogeno è uno strumento molto importante che viene utilizzato in campi molto diversi tra loro ma con un unico scopo: generare corrente elettrica, ovunque e a qualunque ora del giorno e della notte. Il gruppo elettrogeno consente di avere un comfort molto apprezzabile. Quelli automatici hanno dei dispositivi che in caso di interruzione di energia elettrica si riavviano automaticamente fornendo all'utenza l'energia necessaria. Un generatore rappresenta la soluzione ideale in molte situazioni, sia in ambito professionale che per scopi amatoriali. Esistono diverse tipologie di generatori e tra quelli più utilizzati possiamo annoverare i diesel, a gas, a benzina, i portatili ed i silenziati.