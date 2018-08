Zombie tra di noi - The End? L'inferno fuori

“The End? L’inferno fuori” (conosciuto anche come “In un giorno la fine”) è un film del 2018 scritto da Daniele Misischia e Cristiano Ciccotti, e diretto dallo stesso Misischia.

Ambientato a Roma al giorno d’oggi, il film vede come protagonista l’imprenditore rampante Claudio, che rimane bloccato nell’ascensore della sede della propria azienda poco prima di un importante appuntamento; in realtà, scoprirà che la sfortuna ha giocato a suo favore: l’intera capitale italiana - compreso il palazzo - è stata infatti colpita da un’improvvisa epidemia zombie.

Penso - e spero, visto che considero voi dieci lettori esseri umani degni di questo titolo - la notizia abbia sconvolto un po’ tutti: a Borgo San Martino a Bra, un 30enne incensurato è esploso in un eccesso di rabbia (certamente favorito da una condizione psico-fisica alterata) impugnando pistola e coltello scendendo in strada, mettendo in pericolo decine di persone. L’uomo ha poi rubato un’automobile e, con essa, ha procurato un violento tamponamento; è quindi uscito dalla macchina incidentata e ne ha fermata un’altra con a bordo una donna e una bimba, mettendosi alla guida.

Ovviamente a decine le segnalazioni ai carabinieri, che sono intervenuti per fermare il 30enne, arrestandolo. Le indagini comunque non si fermano, e hanno al centro le ragioni che hanno spinto l’uomo a reagire in questo modo, partendo dal fatto che fosse conosciuto dall’intera comunità come una persona tranquilla e un gran lavoratore. Come dicevo: un episodio che ha dell’incredibile e che solo per ragioni di pura fortuna non ha fatto registrare feriti. O qualcosa di peggio.

Dell’incredibile si nutre, lo sappiamo bene, il genere narrativo dell’horror (tra gli altri, ovviamente). E momenti come quelli vissuti dalla piccola comunità braidese non più tardi di qualche giorno fa mi fanno spesso pensare ai racconti e alle pellicole incentrate sulla figura archetipica dello zombie. Non intesa, però, a livello politico romeriano, ma a quello più sociale dell’infetto boyliano (vedi: Danny Boyle).

“The End?” è un film che sta uscendo in questi giorni nelle sale italiane e, fatemelo dire, è fondamentale e necessario che lo si vada a vedere in massa. E non lo dico da persona interessata - sono un fan dell’horror, non certo un amico degli sceneggiatori o del regista - ma perché è realtà oggettiva: al nostro cinema congestionato, un film di genere di un regista nuovo non può fare che bene.

Ma a parte i commenti al film stesso, che ovviamente andrò a vedere appena possibile, le storie di questo tipo ci mostrano quanto “facilmente” le persone che ci stanno accanto - spesso non per ragioni del tutto imputabili a loro - possano trasformarsi in creature bestiali eviolente. E non solo in senso fisico, che è certamente quello più d’impatto per gli spettatori, ma da ogni punto di vista... specie in un luogo come quello in cui è ambientato il film: quello di lavoro.

Ed ecco che, inevitabilmente, si torna comunque a Romero: gli zombie siamo noi, tutti. Anche prima di iniziare a cadere in decomposizione.