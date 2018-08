"La morte di Vincenzo e Matteo è una grande tragedia per Moretta e per la nostra comunità"

Un terribile schianto tra Moretta e Faule, costato la vita a due giovanissimi ragazzi di Moretta, Matteo Guerreri, classe 1995, e Vincenzo Tarzia, del 94. Erano entrambi di Moretta. E' accaduto nella notte appena trascorsa, verso le 4. La vettura di Matteo, un'Alfa Romeo Mito, è uscita di strada capottandosi più volte, senza coinvolgere altri mezzi.

Niente da fare per lui e per il passeggero lato guida, Vincenzo. In auto con loro altri due giovani, entrambi del '96, M.T. e G.C. ed entrambi di Moretta, ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita.

Il sindaco Sergio Banchio, in vacanza in Puglia, è stato informato molto presto di quanto accaduto nella notte. Ed esprime tutto il suo profondo dolore per la scomparsa di due ragazzi così giovani e molto conosciuti in paese. "Moretta si è svegliata con questa notizia terribile, che ha gettato tutti nello sgomento. Erano anni che il paese non veniva segnato da una tragedia così grande. E' un momento triste per tutti e noi, come comunità, non possiamo che stringerci al dolore delle famiglie e far sentire la nostra vicinanza".

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.