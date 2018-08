controcorrente: ma l'aeroporto di Levaldigi funziona ancora e serve a qualcuno o è una cattedrale nel deserto?

Aeroporto di Levaldigi “Alpi del Mare”. A volte la sensazione è che nessuno si accorga della sua esistenza e che serva a poco o nulla. Può darsi che non sia così, ma quando ci passi davanti in auto e, quasi sempre, non vedi aerei sulle piste ti pare una cattedrale nel deserto.

Negli ultimi decenni è salito alla ribalta per i debiti pagati dagli Enti pubblici con aumenti di capitale. Ma ora è stato abbandonato. Solo il presidente della Camera di Commercio, Ferruccio Dardanello, e l’industriale, Amilcare Merlo, continuano ad esserne dei coraggiosi difensori. Eppure, lo scalo poteva rappresentare una straordinaria potenzialità se fosse stato utilizzato con una programmazione accurata. Forse, però, non è mai interessato farlo veramente decollare. Il collegamento con Roma, fino a quando c’era, lo usavano i politici per raggiungere il Parlamento (gratuitamente) e pochi imprenditori o sindacalisti impegnati in riunioni nella Capitale. I flussi di un certo rilievo non ci sono mai stati.

Adesso sono attive le tratte verso Cagliari, Casablanca (Marocco), Tirana (Albania) e Iasi (Romania). Il volo per Roma, che sembrava dovesse essere ripristinato, è stato posticipato al prossimo autunno. Così come sono stati cancellati quelli verso Trapani e Olbia. E non c’è alcuna certezza della loro reintroduzione. Certo, la colpa non è di chi gestisce l’aeroporto, ma delle compagnie aeree che, per motivi di servizio o per mancanza di prenotazioni, sospendono i voli.

Ma, a questo punto, viene da chiedersi: ha ancora e sempre senso avere un aeroporto, pur molto comodo per la parte Cuneese della provincia, perché per quella Albese è probabilmente più agevole raggiungere Torino, se, poi, non viene usato? Essendo ormai assodata la sua poca utilità per gli spostamenti lavorativi, se non di chi ha la necessità del collegamento con la Romania e l’Albania, e in parte con il Marocco, proprio anche perché porta il nome “Alpi del Mare” si dovrebbero almeno promuovere dei pacchetti turistici con arrivo e partenza da Levaldigi e la possibilità di visitare tutta la “Granda”.

Però questa è l’altra grande incapacità dei nostri amministratori pubblici: non avere il senso di un territorio straordinario, dalle montagne alpine alle colline di Langa e Roero, passando per la magica pianura, che dovrebbe essere valorizzato insieme. Concentrando risorse, progetti, iniziative in un percorso coeso e condiviso. Invece, a parole sono tutti d’accordo, poi nel concreto ognuno viaggia per conto suo.

Forse anche per questo motivo nella Roma politica che conta non gliene importa niente a nessuno se la Asti-Cuneo è da completare, il raddoppio del colle di Tenda è diventato un miraggio, il tratto crollato della tangenziale di Fossano è stato dimenticato, il colle della Maddalena d’inverno è impercorribile per il rischio valanghe, la Cuneo-Nizza ferroviaria è un ramo secco e quella Cuneo-Torino vive di ritardi continui e ingiustificati. Aggiungiamoci l’aeroporto di Levaldigi e la provincia “Granda” continuerà a vivere “serena e soddisfatta” nel suo perenne isolamento.