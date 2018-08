Ancora un grande successo per il "Summer Camp" di Bra, giunto alla sua seconda edizione

Con l'arrivo di giugno, la scuola chiude, bambini e ragazzi lanciano in aria zaini, felici della pausa estiva che li terrà lontani da campanelle e lezioni... Ma mentre la gioia di questi ragazzi esplode, altri vivono la pausa estiva quasi come un trauma. Si tratta dei bambini “speciali”, portatori di disabilità, in particolare di disturbo dello spettro autistico, che patiscono in maniera molto forte questo momento dell'anno: la scuola chiude e nel giro di pochi giorni i centri di riabilitazione chiudono, i terapisti vanno in ferie e si sospendono gli impegni sportivi....

Insomma, in pochissimo tempo tutto ciò che è la routine dell'anno salta e i bambini si ritrovano agitati e disorientati, e, con loro, anche le loro famiglie. Quest’anno, però, per il secondo anno, a Bra, è ripartito il “Summer Camp”, un centro estivo aperto a tutti, a numero chiuso, pensato come occasione per proseguire il lavoro sulle autonomie che si fa a scuola durante l’anno scolastico.

Il progetto nasce dalla Cooperativa Sociale Lunetica di Bra che, in collaborazione con l’A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Piemonte onlus - Sez.Torino, e con il sostegno e contributo del Comune di Bra e dei Servizi Sociali di Bra, ha organizzato un centro estivo "speciale" che nasce dalle esigenze “speciali” di questi bambini “speciali” i quali hanno bisogno di un contesto strutturato, gestito in piccoli gruppi con attività mirate e spiegate ogni giorno nel dettaglio con immagini e “storie sociali”.

In questo modo, grazie ad una squadra di educatori professionali della Cooperativa Sociale Lunetica super motivati, competenti e pieni di grinta, un gruppo di dodici bambini (in particolare in età scolare, ma anche più piccini) hanno trascorso il mese di luglio all'insegna del divertimento nonché dell'apprendimento, per imparare, migliorare e consolidare autonomie quali ad esempio apparecchiare e sparecchiare la tavola, lavarsi i denti, rispettare le regole sociali del gioco e della convivenza con gli altri. E tutto questo si è ottenuto attraverso un susseguirsi di laboratori ed attività che spaziavano dal comprare la frutta e tagliarla in pezzi per far la macedonia al creare e manipolare uno slime oppure ancora all’impastare, condire e poi mangiare una pizza. Insomma, un sacco di esperienze diverse con finalità importanti quali possono essere cose che normalmente riteniamo semplici da fare: restare seduti, seguire istruzioni, concentrarsi su un attività.

E come se ciò non fosse di per sé sufficiente, tutte queste belle attività si sono mescolate a una serie innumerevole di altre cose divertenti, quali le uscite sul territorio (la visita alla caserma dei carabinieri e alla stazione dei pompieri, le letture in libreria ecc.), le giornate in piscina ai martini a Sanfrè e tante altre gite interessanti (Cuneo - Canoa, il Bosco delle Meraviglie). E’ da sottolineare la grande bravura e la straordinaria capacità degli educatori che hanno saputo agganciare e coinvolgere questi bambini garantendo loro divertimento ed educazione, puntando appunto sulle regole e sulla promozione delle autonomie personali. E’ facile che quando si pensa a un "bambino" a tutti noi venga in mente la fantasia che ogni bambino sa sprigionare inventandosi giochi o imbrattandosi di colori o farina, o quant'altro, ma non dobbiamo MAI dimenticare che i bambini con difficoltà, specialmente i bambini con autismo, non sanno giocare autonomamente né relazionarsi con gli altri, ed hanno costante bisogno di un adulto di riferimento che li guidi e che li aiuti anche nel divertirsi.

E’ per tutto questo che le famiglie, ben consapevoli di questa difficoltà, ci tengono a ringraziare di tutto cuore in primis i ragazzi della Cooperativa Lunetica e i volontari dell’associazione Quartiere Madonna dei Fiori, coinvolti in prima linea in questo progetto. Essi, con la loro grinta, determinazione ed il perenne sorriso ogni giorno hanno accolto questi bambini “speciali”, regalando loro gioco ed insegnamenti, utili a crescere e imparare, in un clima estivo di serenità e divertimento. Le famiglie intendono altresì ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, partecipato, sostenuto o collaborato a questo progetto rendendolo possibile, ed in particolare Arianna Porzi, Presidente A.N.G.S.A. Piemonte onlus - Sez.Torino, il Comune di Bra ed i Servizi Sociali, in particolare Gianni Fogliato, Fabio Smareglia ed Elisa Bono nonché Silvana Bo, direttrice dell’Asilo Nido Comunale, solo per citarne alcuni. GRAZIE anche da parte di tutti i nostri figli, la loro felicità è la molla che ci spinge a fare sempre meglio!