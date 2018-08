Dal 24 al 28 agosto grande festa a Cussanio: imperdibili gli spettacoli pirotecnici

Dal 24 al 28 agosto festeggiamenti in onore della Madonna della Cintura a Cussanio di Fossano. Imperdibili gli spettacoli pirotecnici.

VENERDÌ 24 AGOSTO 2018

Ore 20.30 - Preghiera in piazza per l'inizio della festa e benedizione alla Frazione di Cussanio.



SABATO 25 AGOSTO 2018

Ore 14.30 / 21.00 - 2° Torneo di Calcio Balilla Umano.

Ore 22.00 - DISCOTECA MOBILE AMERICAN SOUND: un tir di musica live con Luca Disturbio e Max (ingresso libero).



DOMENICA 26 AGOSTO 2018

Ore 11.00 - Messa solenne con processione.

Ore 12.00 - Concerto Banda Arrigo Boito di Fossano.

Ore 14.30 / 22.00 - 2° Torneo di Calcio Balilla Umano.

Ore 16.00 - Bimbi in festa: animazione, palloncini e baby dance.

Ore 17.30 - Nutella party.

Ore 19.30 - Polenta spezzatino e salsiccia in piazza (o in locale chiuso e al coperto in caso di maltempo). Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 agosto al costo di euro 10,00.

Ore 20.00 - Premiazione 2° Torneo Calcio Balilla Umano.

Ore 21.30 - Disco revival: balla con noi la musica più bella degli anni 70-80-90 (ingresso libero).

Ore 22,00 - SPETTACOLO FONTANE LUMINOSE DANZANTI con proiezioni sull'acqua e LASER SHOW (spettacolo gratuito).



LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018

Ore 09.00 - Commemorazione dei defunti.

Ore 15.00 - Giochi popolari.

Ore 19.00 - Cussanio a km. 0 - Giro pizza e gelato con prenotazione obbligatoria entro domenica 26 agosto al costo di euro 13,00 in collaborazione con Pizzeria Giardino dei Tigli, Cremeria di Cussanio e Caseificio al Santuario con i seguenti turni:

Ore 19.00 - 1°turno di giro pizza e gelato in piazza (o in locale chiuso e al coperto in caso di mal tempo);

Ore 21.00 - 2°turno di giro pizza e gelato in piazza (o in locale chiuso e al coperto in caso di mal tempo).

Ore 21.30 - Serata danzante con l'Orchestra di Marzia, Angelo e Franco (musica liscio com ingresso libero).



MARTEDÌ 28 AGOSTO 2018

Ore 21.00 - Intrattenimento musicale e serata danzante con Sonia De Castelli e la sua Orchestra.

Ore 22.30 - SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE. Spettacolo gratuito.

Ore 23.30 - Estrazione biglietti vincenti lotteria di Cussanio 2018.



VENERDÌ 31 AGOSTO 2018

Ore 20.30 - Cena di fine festeggiamenti con prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 agosto 2018.





Info e prenotazioni: Cremeria Cussanio, tel. 0172 691 344 - Alimentari Nicola Sandra, tel. 0172 693 734 - Ristorante e Pizzeria Giardino dei Tigli, tel. 0172 691 575.