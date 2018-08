La linea 9 della cartiera Burgo di Verzuolo sarà riconvertita nel 2019. I sindacati: "Lo abbiamo saputo dai giornali"

Quella che ha riguardato la cartiera Burgo di Verzuolo è stata una delle vertenze più delicate e lunghe avvenute nell'ultimo anno e mezzo in provincia di Cuneo.

Alla fine la questione si era chiusa, dopo lunghe trattative, con la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi - quindi fino al 21 gennaio 2019 - per 143 lavoratori, per i quali ad ottobre 2017 si era aperta una procedura di licenziamento collettivo a seguito della dismissione dell’azienda della linea ottava (produttrice di carta patinata).

Adesso arriva una novità per la cartiera Burgo di Verzuolo, annunciata in una nota spampa dall'azienda stessa: l’avvio del piano di riconversione della linea 9 della cartiera, da carta patinata con legno a containerboard.

"La nuova produzione sarà avviata a fine 2019 e si prevede che a regime la capacità produttiva della linea 9 sarà pari a 600.000 tonnellate di corrugating medium e testliner a base di carta da riciclare destinati alla produzione di cartone ondulato.

Per tutto l’anno 2019 si continueranno a servire i clienti di carte patinate con legno. Burgo Group prosegue nell’implementazione del proprio Piano strategico che include anche opzioni produttive atte a mantenere il proprio ruolo di player rilevante nel settore delle carte patinate con legno", si legge.



Un annuncio che non è stato accolto nel migliore dei modi da Walter Biancaotto (Slc Cgil) e Lina Simonetti (Fistel Cil). Non tanto nel contenuto quanto nelle modalità.

"Ci sentiamo presi in giro. Abbiamo avuto un incontro con l'azienda la scorsa settimana. Si è parlato di questa riconversione, ma ancora - a detta loro - in fase progettuale. Dopo pochi giorni arriva un comunicato stampa in cui si dà la cosa come certa, con un timing preciso. Siamo rimasti sconcertati, ci sentiamo rpesi in giro, perché lo abbiamo saputo dai giornali, quando avevamo espressamente chiesto di esserne informati non appena ci fosse stata certezza di questo cambiamento", hanno dichiarato entrambi.

"Per ora non abbiamo alcun elemento per dire se la riconversione annunciata comporterà un'ulteriore contrazione dei posti di lavoro o, al contrario, nuove assunzioni. Chiederemo presto un incontro con l'azienda per avere risposte in merito" - ha detto Lina Simonetti. Sulla stessa linea Biancotto: "Il comportamento dell'azienda non ci è piaciuto - ha ribadito. E, soprattutto, non sappiamo che cosa questo voglia dire per i lavoratori e per quelli in cassa integrazione fino a gennaio 2019. Devono darci delle risposte sul futuro occupazionale della Burgo".