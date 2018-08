Deceduto a 46 anni Gianpiero Chiapello, da anni in Valle d'Aosta ma molto conosciuto a Dronero

Da tempo viveva a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, ma era originario di Dronero e qui era molto conosciuto, anche per essere iscritto alla podistica della zona, la Dragonero, per cui gareggiava.

Appassionatissimo di sport e corsa in montagna, si è spento a 46 anni Gianpiero Chiapello, deceduto per cause naturali in seguito ad un malore, avvenuto stamattina.

L'uomo lavorava per il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare alla meteo-stazione del Plateau Rosa. Era maresciallo. Spesso scriveva articoli su riviste specializzate, in particolare di sicurezza in montagna, coniugando la passione per i trail con le competenze in campo meteorologico. Non solo, interveniva spesso come istruttore ai corsi per diventare tecnici di trail running ed era anche volontario della Cri di Busca.

L'assessore e vice sindaco di Dronero, Alessandro Agnese: "Non veniva tanto spesso a Dronero, ma me lo ricordo. Era un atleta, un grande sportivo, sempre allegro. Sono addolorato per questa scomparsa".

Funerali da stabilire.