A passo di fiaba: appuntamento sabato 11 agosto con Coraline

L'Associazione "Sentieri di Pace" promuove per il QUINTO anno consecutivo la Rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie con bambini e ragazzi nella frazione montana di Rosbella di Boves.

L’iniziativa si realizza con il Patrocinio del Comune di Boves, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato società Solidale, L’Associazione Post Scriptum, la Consulta Famiglie, la Proloco, la Biblioteca Civica di Boves, il Comitato Pro Rosbella, l’Atlante dei Suoni di Boves che forniranno un sostegno logistico all’iniziativa, la collaborazione di Radio Stereo 5 per la pubblicità dell’iniziativa e il contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

Quest’anno agli appuntamenti di lettura, e al book- crossing (scambio gratuito di libri per le vie della frazione), si continueranno ad affiancare anche le Officine Creative denominate “Anche le mani lo sanno fare” in cui i bambini potranno realizzare attività inerenti le letture ascoltate.

La V edizione della Rassegna a Passo di Fiaba si realizzerà in forma ridotta prevedendo due appuntamenti anziché i consueti tre degli altri anni, a causa della riforma del Terzo Settore che vede l’impossibilità di accedere al consueto Bando indetto dal Centro Servizio per il Volontariato di Cuneo. Quest’anno quindi non sarà possibile acquistare compagnie esterne per i vari appuntamenti. L’ultima data sarà sabato 11 agosto con CORALINE: tra incanti e spaventi dal romanzo di Neil Gaiman con Elisa Dani e Maurizio Baudino (chitarra live) dai 6 anni senza limiti di età Coraline è un romanzo scritto da Neil Gaiman vincitore del premio Hugo e del premio Nebula come migliore romanzo breve.

In scena un'attrice ed un musicista costruiscono una partitura per voce e musica che insieme raccontano la storia un po’ vera di una ragazzina un po’ dark che terrà con il fiato sospeso fino alla fine, tra incanti e spaventigatti parlanti, spettri bambini topi musicisti e vecchie attrici indomabili e toccherà a lei sconfiggere il buio e lottare proprio contro una strega che finge di essere sua madre. Privilegiando gli aspetti dell’emotività e della rapporto parola/suono si offrirà ai ragazzi un piacevole ed accattivante ascolto e li si accompagnerà nel mondo della parola scritta come un territorio intrigante tutto da esplorare per le sue molte possibilità espressive. “Coraline” è una meravigliosa favola nera.

Neil Gaiman riesce a scrivere un libro per bambini che non sia accondiscendente e che piaccia anche ad un vasto pubblico di adulti. Gaiman non ha paura ad inserire scene inquietanti, sa che i bambini sono in grado di gestirle. L’autore riesce a trasportare i lettori più adulti ancora una volta nel mondo delle paure dell’infanzia, interrogandosi su concetti profondi come il senso di identità od appartenenza. Gli appuntamento avverranno anche in caso di pioggia. L’INGRESSO LIBERO E GRATUITO.