Venasca, completati i lavori sulle strade danneggiate dalle violente piogge della tarda primavera e reduce dalle ingenti nevicate dell’inverno

Sono stati completati in questi giorni i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dalle violente piogge della tarda primavera e reduce dalle ingenti nevicate dell’inverno; gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di diversi tratti di strada nel territorio comunale di Venasca: una prima serie di lavori ha interessato la manutenzione straordinaria del fondo della strada sterrata in località Comba Fornace, mediante il rifacimento della pavimentazione preesistente, che risultava danneggiata, grazie alla stesura di uno strato di ghiaia di risanamento; l’intervento è stato affidato alla ditta Anghilante Bruno di Venasca, specializzata nel settore, che nei prossimi giorni eseguirà analoghi interventi anche sulle strade di accesso di località Vernet e località Dinet.

Una seconda serie di lavori è stata invece realizzata dalla ditta Cogibit di Scarnafigi, ed ha riguardato alcuni tratti della strada comunale Venasca-Bricco-Peralba, il cui fondo stradale, a seguito della trascorsa stagione invernale, contraddistinta da copiose nevicate e gelate, presentava diversi punti di discontinuità, motivo per cui era necessario intervenire per ripristinare le parti ammalorare del fondo stradale e mettere in sicurezza il tratto. In occasione di questi lavori, si è provveduto anche al rappezzamento delle buche che interessavano la strada in prossimità di Meyra Mattone.

La ditta Costrade di Saluzzo si è invece occupata dei lavori di asfaltatura delle strade che dal concentrico conducono a S. Anna-Rolfa e a S. Bernardo, fino a Casale Picona, del tratto S.Bartolomeo-Fontanelle e di via Rossana, oltre che della rappezzatura delle buche presenti per le vie del paese, mentre alla ditta Carpani Fulvio di Rossana sono stati affidati i lavori di sistemazione di un tratto di strada comunale interessata da una frana nei mesi scorsi, in prossimità di Borgata Fort, riguardanti il consolidamento della scarpata con la realizzazione di una scogliera in massi.

Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, è stato dato avvio ai lavori di decespugliamento dei cigli e delle banchine delle strade comunali, realizzati dalla Cooperativa Roca Plina di Isasca; la medesima ditta, proprio nei giorni scorsi, ha effettuato lavori di pulizia della strada che dal concentrico conduce alla cappella di San Firmino, frequentata soprattutto d’estate da anziani, bambini e famiglie che cercano un po’ di refrigerio dalla calura.

L’Amministrazione Comunale di Venasca ancora una volta ha posto grande attenzione alla viabilità ed alla manutenzione delle strade, ritenendo il loro buon funzionamento sia imprescindibile alla vita in paese e, ancora di più, nelle borgate.

“Credo che per i tratti oggetto di intervento sia stato fatto un buon lavoro. Sono soddisfatto del risultato – afferma il sindaco Silvano Dovetta – che ribadisce il nostro impegno per assicurare una buona percorribilità della rete viaria e per garantire la sicurezza e la fruibilità delle vie di accesso alle borgate; sono molto soddisfatto che questa amministrazione sia riuscita a mantenerle attive, seppure con sforzi ingenti: Venasca conta oltre 60 Km di strade di accesso alle borgate, ed è un impegno enorme, in termini economici, mantenerle in buone condizioni, ma credo che tutto ciò sia un preciso dovere delle amministrazioni nei confronti di chi vive in montagna. Prima della fine dell’anno si interverrà ancora su alcuni tratti delle strade del concentrico che presentano delle criticità”.