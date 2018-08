Cervere, il restyling della Casa di riposo prende quota e... sale in ascensore

Prendono sempre più quota i lavori di restyling, energetico e funzionale, della Residenza per anziani di Cervere. Interventi che si realizzano grazie alle economie di spesa a oggi conseguite e con le quali diventa possibile programmare migliorie ulteriori nell’ambito dello stesso quadro economico-finanziario di partenza.

In questo modo la Giunta comunale, su proposta del Sindaco Corrado Marchisio, ha deliberato il progetto definitivo-esecutivo, quindi immediatamente cantierabile, dedicato alla sostituzione dell’attuale ascensore con un nuovo elevatore adatto al trasporto delle barelle. La spesa necessaria a fare fronte all’importante innovazione è stimata in 58.770 euro circa, e il suo finanziamento viene individuato, senza nessun costo aggiuntivo per il Comune, all’interno del budget originario destinato alla riqualificazione energetica della Casa di Riposo, sulla base del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano reso disponibile nel 2016 per un totale di 180mila euro.

Proprio l’esito della gara d’appalto, aggiudicata a norma di legge alla ditta CPS di Cherasco, per un totale di circa 84.000 euro più IVA, ha permesso al Comune di creare un’importante riserva finanziaria a favore della struttura residenziale per la Terza età, al fine di rafforzarne le condizioni di sicurezza, fruibilità e accessibilità in caso anche di emergenze.

“Si conferma la nostra attenzione a una infrastruttura sociale che rimane un presidio insostituibile per la Comunità cerverese e per molte famiglie – commenta il Sindaco, Corrado Marchisio – . Proprio la collaborazione fra Comune, Fondazione bancaria fossanese e Ditta privata incaricata ha permesso di ottimizzare le risorse a disposizione e di ampliare la gamma degli interventi straordinari realizzati nella Residenza per Anziani. La conferma di come, lavorando nel modo migliore anche all’interno degli esistenti margini finanziari, sia possibile dare seguito in maniera realistica a interventi attesi senza gravare su bilanci e contribuenti. Più in generale, è motivo di orgoglio per la nostra Giunta avere creato, nel corso di questi primi quattro anni di mandato, le premesse per un territorio comunale in grado di fornire servizi educativi, scolastici, di assistenza e per il tempo libero in grado di valorizzare sia i giovani, sia le famiglie e i nostri anziani, autentico patrimonio che ha permesso a Cervere di conservare e salvaguardare tradizioni importanti nei vari settori della vita sociale ed economica.”

La predisposizione del quadro tecnico-progettuale per il nuovo ascensore sostitutivo è stata redatta dall’ingegner Ivo Pellegrino già autore del progetto iniziale di restyling e di efficienza energetica del complesso residenziale.